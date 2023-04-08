Сегодня Россия обстреляла Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии и БПЛА

Сегодня днем, 8 апреля, Россия в очередной раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. В частности, под прицелом оказались Марганецкая и Мировская громады.

Оккупанты били из тяжелой артиллерии и БПЛА. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Вражеские снаряды повредили газопровод и забор. Последствия атак еще уточняют спасатели.

К счастью, никто из гражданских не пострадал.

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