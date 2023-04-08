Сегодня Россия обстреляла Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии и БПЛА

Оккупанты били из тяжелой артиллерии и БПЛА. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Вражеские снаряды повредили газопровод и забор. Последствия атак еще уточняют спасатели.
К счастью, никто из гражданских не пострадал.
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