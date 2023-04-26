Сегодня рф атаковала Днепропетровскую область: что известно

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Под ударом вражеской авиации оказалась Великомихайловская громада Синельниковского района. Последствия атаки уточняются. Предварительно, без пострадавших.
Также четыре раза за день враг ударил из тяжелой артиллерии по двум громадам в Никопольском районе — Червоногригорьевской и Марганецкой. В последней обстрелами была повреждена насосная станция.
К счастью, люди не пострадали. Перебоев с водоснабжением нет.
Читайте также:
Автор:
Нарколаборатории находились в нескольких областях, вещества продавали оптом и в…
ВСУ отбили 43 атаки оккупантов в Донецкой области и сбили…
В Днепре из-за аварийно-восстановительных работ прекращено водоснабжение ряда улиц.
В мае два поезда, курсирующих через Днепр и Запорожье, изменят…
Нарколаборатории находились в нескольких областях, вещества продавали оптом и в розницу. Ежемесячно реализовывалось 250 доз стоимостью около 70 млн. гривен. Кроме того, психотропы пытались провозить также и в прифронтовые регионы.
ВСУ отбили 43 атаки оккупантов в Донецкой области и сбили разведывательный БпЛА типа "Supercam".
В Днепре из-за аварийно-восстановительных работ прекращено водоснабжение ряда улиц.
В мае два поезда, курсирующих через Днепр и Запорожье, изменят график движения.
Сквер "Прибрежный", что на Набережной Победы, стал любимым местом отдыха для многих горожан.
Поздравляем наших победителей!
Чтобы купить антиквариат не нужно идти на блошиный рынок или в специальный магазин, найти его можно на просторах Всемирной сети.
Мэр Днепра назвал условия, при которых школы могут вернуться к очной учебе.
В Днепре осудили педофила, похитившего двух девушек.
Соблюдайте правила дорожного движения!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!