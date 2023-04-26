Сегодня рф атаковала Днепропетровскую область: что известно

Российская армия атаковала Синельниковский район Днепропетровской области из самолета. Всего регион за день подвергся обстрелам пять раз.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Под ударом вражеской авиации оказалась Великомихайловская громада Синельниковского района. Последствия атаки уточняются. Предварительно, без пострадавших.

Также четыре раза за день враг ударил из тяжелой артиллерии по двум громадам в Никопольском районе — Червоногригорьевской и Марганецкой. В последней обстрелами была повреждена насосная станция.

К счастью, люди не пострадали. Перебоев с водоснабжением нет.

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