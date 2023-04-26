Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сегодня рф атаковала Днепропетровскую область: что известно

Сегодня 22:00
просмотров

Российская армия атаковала Синельниковский район Днепропетровской области из самолета. Всего регион за день подвергся обстрелам пять раз.

Новости Днепра про Сегодня рф атаковала Днепропетровскую область: что известно

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Под ударом вражеской авиации оказалась Великомихайловская громада Синельниковского района. Последствия атаки уточняются. Предварительно, без пострадавших. 

Также четыре раза за день враг ударил из тяжелой артиллерии по двум громадам в Никопольском районе — Червоногригорьевской и Марганецкой. В последней обстрелами была повреждена насосная станция. 

К счастью, люди не пострадали. Перебоев с водоснабжением нет. 

Читайте также:

Новости Днепра про Сегодня рф атаковала Днепропетровскую область: что известноУкраїнська Новости Днепра про Сегодня рф атаковала Днепропетровскую область: что известноРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ДБР разоблачила всеукраинскую наркогруппировку: обыск провели на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    ДБР разоблачила всеукраинскую наркогруппировку: обыск провели на Днепропетровщине

    Нарколаборатории находились в нескольких областях, вещества продавали оптом и в…

    ВСУ отразили 43 атаки окупантов в Донецкой области, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    ВСУ отразили 43 атаки окупантов в Донецкой области, — Генштаб

    ВСУ отбили 43 атаки оккупантов в Донецкой области и сбили…

    Нет воды: 26 апреля в Днепре продолжаются аварийные работы
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Нет воды: 26 апреля в Днепре продолжаются аварийные работы

    В Днепре из-за аварийно-восстановительных работ прекращено водоснабжение ряда улиц.

    Поезда, курсирующие через Днепр, изменят график движения
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Поезда, курсирующие через Днепр, изменят график движения

    В мае два поезда, курсирующих через Днепр и Запорожье, изменят…

    Последние новости

    ДБР разоблачила всеукраинскую наркогруппировку: обыск провели на Днепропетровщине
    ДБР разоблачила всеукраинскую наркогруппировку: обыск провели на Днепропетровщине

    Нарколаборатории находились в нескольких областях, вещества продавали оптом и в розницу. Ежемесячно реализовывалось 250 доз стоимостью около 70 млн. гривен. Кроме того, психотропы пытались провозить также и в прифронтовые регионы.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    ВСУ отразили 43 атаки окупантов в Донецкой области, — Генштаб
    ВСУ отразили 43 атаки окупантов в Донецкой области, — Генштаб

    ВСУ отбили 43 атаки оккупантов в Донецкой области и сбили разведывательный БпЛА типа "Supercam".

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Нет воды: 26 апреля в Днепре продолжаются аварийные работы
    Нет воды: 26 апреля в Днепре продолжаются аварийные работы

    В Днепре из-за аварийно-восстановительных работ прекращено водоснабжение ряда улиц.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Поезда, курсирующие через Днепр, изменят график движения
    Поезда, курсирующие через Днепр, изменят график движения

    В мае два поезда, курсирующих через Днепр и Запорожье, изменят график движения.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Днепре в сквере «Прибрежном» скейтеры разрушают лавочки
    В Днепре в сквере «Прибрежном» скейтеры разрушают лавочки

    Сквер "Прибрежный", что на Набережной Победы, стал любимым местом отдыха для многих горожан.

    Сегодня 18:50
    1
    просмотров
    Более 30 медалей: спортсмены из Днепропетровщины стали лучшими рукопашниками на Кубке Европы
    Более 30 медалей: спортсмены из Днепропетровщины стали лучшими рукопашниками на Кубке Европы

    Поздравляем наших победителей!

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Медицинская утка, часть газеты и деревянный холодильник: какой антиквариат продают в Днепре (ФОТО)
    Медицинская утка, часть газеты и деревянный холодильник: какой антиквариат продают в Днепре (ФОТО)

    Чтобы купить антиквариат не нужно идти на блошиный рынок или в специальный магазин, найти его можно на просторах Всемирной сети.

    Сегодня 17:47
    просмотров
    Филатов рассказал, могут ли школы Днепра вернуться к офлайн-обучению с 1 сентября
    Филатов рассказал, могут ли школы Днепра вернуться к офлайн-обучению с 1 сентября

    Мэр Днепра назвал условия, при которых школы могут вернуться к очной учебе.

    Сегодня 17:42
    0
    просмотров
    Звал посмотреть на щенков: в Днепре осудили мужчину, похитившего двух девочек
    Звал посмотреть на щенков: в Днепре осудили мужчину, похитившего двух девочек

    В Днепре осудили педофила, похитившего двух девушек.

    Сегодня 17:06
    0
    просмотров
    В Днепре на Крестьянском спуске столкнулись мотоцикл и инкассаторская машина
    В Днепре на Крестьянском спуске столкнулись мотоцикл и инкассаторская машина

    Соблюдайте правила дорожного движения!

    Сегодня 17:00
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх