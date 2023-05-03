Сегодня простятся с Героем: война унесла жизнь Кости Канто из Днепропетровщины

У воина осталась жена, сын, мать и брат. Об этом пишет Информатор со ссылкой на публикацию Каменской районной государственной администрации.
Константин родился в Каменском (ранее Днепродзержинске). В 2012 году окончил ПТУ №22. Работал на Днепровском металлургическом комбинате подрядчиком. 27 февраля 2022 стал в ряды Национальной гвардии Украины.
Панахида состоится 0️3️ мая в 1️1️:0️0️ в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВТО (ул. Сергея Слисаренко, 34). Похоронят воина в 1️2️:0️0️ на кладбище по улице Весенней.
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