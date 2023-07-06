Сегодня простятся с 23-летним старшим солдатом из Днепропетровщины

30 июня в бою в Донецкой области, защищая свободу и независимость украинского народа, погиб старший солдат Лакомов-Челпан Артем Александрович.

Артем Лакомов-Челпан родился 24 февраля 2000 года. Окончил ПТУ — 64 в г. Мариуполь. С 2019 года находился на контракте ВСУ.

У него остались жена, мать, сестра.

Панихида состоится 6 июля в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул. Сергея Слисаренко, 34). Похоронят воина в 12:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

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