Сегодня похоронят Героя Виталия Дячука из Каменского: когда и где пройдет прощание

В боях за Украину в Харьковской области погиб защитник из Каменского.

Панихида состоится завтра, 14 апреля, в 14:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВТО (ул. Сергея Слисаренко, 34).Похоронят воина на кладбище по улице Романковской.

Об этом сообщает городской голова Каменского Андрей Белоусов.

От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, — написал Андрей Белоусов в своих социальных сетях

В течение 2009-2011 годов он проходил срочную военную службу. Работал на Днепровском металлургическом комбинате и ЧАО «Днепровагонмаш».

Известно, что 26 февраля 2022 года он был призван по мобилизации и боролся за Украину против вражеской армии рф.

Дома его ждали жена, сын и родители.

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