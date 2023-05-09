Сегодня первый полуфинал: как смотреть Евровидение в «Дії» (инструкция)

В приложении "Дія" можно будет увидеть трансляции с Международного песенного конкурса "Евровидение-2023", который проходит в этом году в Ливерпуле.

Первая трансляция состоится уже сегодня, 9 мая, в 22:00 по киевскому времени.

Чтобы смотреть Евровидение в «Дії»:

Откройте приложение «Дія», пройдите авторизацию. Найдите в меню “Услуги” (этот раздел находится в нижней части экрана). Пролистайте варианты услуг и найдите раздел “Дія.TV” (рядом с этим разделом находится иконка телевизора). Выберите телеканал «Суспільне Культура HD». Смотрите прямую трансляцию Евровидения.

В «Дії» разместили и график трансляций «Евровидения». Известно, что первый полуфинал пройдет 9 мая. Второй полуфинал — 11 мая. Финал конкурса пройдет 13 мая.

Также трансляцию Евровидения можно смотреть на официальной странице конкурса в Facebook, на YouTube-канале Евровидения Украины, на сайтах «Суспільне Культура» и «Суспільне Євробачення».

В этом году Украину на песенном конкурсе представляет группа TVORCHI. Она исполнит песню «Heart of Steel» (Сердце из стали) на английском и украинском языках.

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