Сегодня первый полуфинал: как смотреть Евровидение в «Дії» (инструкция)

Первая трансляция состоится уже сегодня, 9 мая, в 22:00 по киевскому времени.
Чтобы смотреть Евровидение в «Дії»:
В «Дії» разместили и график трансляций «Евровидения». Известно, что первый полуфинал пройдет 9 мая. Второй полуфинал — 11 мая. Финал конкурса пройдет 13 мая.
Также трансляцию Евровидения можно смотреть на официальной странице конкурса в Facebook, на YouTube-канале Евровидения Украины, на сайтах «Суспільне Культура» и «Суспільне Євробачення».
В этом году Украину на песенном конкурсе представляет группа TVORCHI. Она исполнит песню «Heart of Steel» (Сердце из стали) на английском и украинском языках.
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