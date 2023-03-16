Сегодня Никопольский район пострадал от тяжелой артиллерии

Информацию о последствиях атак уточняют спасатели. Они обследуют территории, где произошли прилеты.

Предварительно обошлось без погибших и пострадавших.

Известно, что разрушительные снаряды попали по Марганецкой громаде. По Великомихайловскому обществу Синельниковского района агрессор ударил из РСЗО.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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