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Сегодня Никопольский район пострадал от тяжелой артиллерии

Сегодня 21:15
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Сьогодні ворожа армія цілий день атакувала Нікопольський район тяжкою артилерією.

Новости Днепра про Сегодня Никопольский район пострадал от тяжелой артиллерии

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Известно, что разрушительные снаряды попали по Марганецкой громаде. По Великомихайловскому обществу Синельниковского района агрессор ударил из РСЗО.

Предварительно обошлось без погибших и пострадавших.

Информацию о последствиях атак уточняют спасатели. Они обследуют территории, где произошли прилеты.

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