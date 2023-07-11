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Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, — Генштаб

Сегодня 08:00
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Россияне сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

Новости Днепра про Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, - Генштаб

Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа «Shahed». Информация о последствиях этой атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева. Также, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. За прошедшие сутки нанес авиационных ударов в районах Басово, Одноробовка и Ветеринарное Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности, это Горск Черниговской области; Чуйковка Сумской области и Уды, Ветеринарное, Огурцово, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Терны, Звановка, Роздоловка, Белогоровка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Берестово, Веселое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки кафиров в районе населенного пункта Григоровка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Отрадного. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Угледар, Сторожево, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Берислав, Казацкое, Львове, Антоновка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Новости Днепра про Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, - ГенштабРусский

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