Сегодня некоторые днепряне будут без света: адреса

Проведение работ запланировано с 08:00 до 17:00.

Об этом сообщили в пресс-службе «ЦЭК» .

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