Сегодня некоторые днепряне будут без света: адреса

Об этом сообщили в пресс-службе «ЦЭК».
Адреса:
ул. Аэропорт: 37, 113, 114;
с. Старые Кодаки, улица Аэропорт: 33, 320.
Проведение работ запланировано с 08:00 до 17:00.
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