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Сегодня начинается двухдневная магнитная буря: как защититься днепрянам

Сегодня 19:15
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Магнитная буря средней силы накроет землю 15 и 16 марта. 15 марта пик солнечной активности выпадает на вечер, 16 числа - на вечер и ночь.

Новости Днепра про Сегодня начинается двухдневная магнитная буря: как защититься днепрянам

Во время бурь некоторые восприимчивые к погодным изменениям люди, а также пожилые и беременные могут чувстовать недомогание. В середине марта ожидается три магнитные бури разной силы и продолжительности.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Следующая магнитная буря ожидается 20 марта. Она будет слабой и продлится всего один день. Затем буря будет в конце месяца — 25-27 марта. 25 числа сила бури будет слабой, 26 марта — средней, затем 27 числа — снова слабой.

Недомогание во время бури отличается у разных людей. Самые частые симптомы во время бури такие: головная боль и головокружение, тошнота, повышенное давление, бессонница, боль в мышцах и суставах, сильная слабость, раздражительность, обострение хронических заболеваний.

Чтобы магнитные бури прошли для вас незаметно, за несколько дней до бури и во время неё нужно придерживаться несложных правил.

  • Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет и энергетических напитков. 
  • Пейте больше зеленого и травяного чая.
  • Постарайтесь меньше нервничать. По возможности исключите из жизни источники стресса.
  • Ешьте больше сезонных овощей и фруктов и меньше фастфуда, жареной и острой еды, жирной пищи.
  • Больше времени проводите на свежем воздухе и каждый день проветривайте комнату.
  • Увеличьте физическую нагрузку, займитесь физкультурой или хотя бы больше ходите пешком.

  • По возможности ложитесь спать в одно и то же время суток. Спите не меньше 7 часов.

Придерживайтесь этих правил, и хорошее самочувствие в дни бури вам обеспечено.

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