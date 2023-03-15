Сегодня начинается двухдневная магнитная буря: как защититься днепрянам

Во время бурь некоторые восприимчивые к погодным изменениям люди, а также пожилые и беременные могут чувстовать недомогание. В середине марта ожидается три магнитные бури разной силы и продолжительности.
Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Следующая магнитная буря ожидается 20 марта. Она будет слабой и продлится всего один день. Затем буря будет в конце месяца — 25-27 марта. 25 числа сила бури будет слабой, 26 марта — средней, затем 27 числа — снова слабой.
Недомогание во время бури отличается у разных людей. Самые частые симптомы во время бури такие: головная боль и головокружение, тошнота, повышенное давление, бессонница, боль в мышцах и суставах, сильная слабость, раздражительность, обострение хронических заболеваний.
Чтобы магнитные бури прошли для вас незаметно, за несколько дней до бури и во время неё нужно придерживаться несложных правил.
По возможности ложитесь спать в одно и то же время суток. Спите не меньше 7 часов.
Придерживайтесь этих правил, и хорошее самочувствие в дни бури вам обеспечено.
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