Сегодня на некоторых улицах Днепра отключат свет на 10 часов: причина и адреса

Подготовьтесь!

Сегодня, 22 августа, в Днепре будут отключать свет с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 22 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. Титова: 18, 18-А, 18-Б.

просп. Богдана Хмельницкого: 48, 93, 95, 97, 99;

ул. Кыргызская: 1;

ул. Шинная: 19;

ул. Макарова: 2;

ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5, 5-А.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: