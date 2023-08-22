Сегодня на некоторых улицах Днепра отключат свет на 10 часов: причина и адреса

Сегодня, 22 августа, в Днепре будут отключать свет с 8:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 22 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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