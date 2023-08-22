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Сегодня на некоторых улицах Днепра отключат свет на 10 часов: причина и адреса

Сегодня 06:45
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Подготовьтесь! 

Новости Днепра про Сегодня на некоторых улицах Днепра отключат свет на 10 часов: причина и адреса

Сегодня, 22 августа, в Днепре будут отключать свет с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 22 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. Титова: 18, 18-А, 18-Б.
  • просп. Богдана Хмельницкого: 48, 93, 95, 97, 99;
  • ул. Кыргызская: 1;
  • ул. Шинная: 19;
  • ул. Макарова: 2;
  • ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5, 5-А.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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