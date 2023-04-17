Сегодня на Днепропетровщине спасатели достали из реки авто затонувшего автомобилиста

17-го квітня водолази і рятувальники дістали з водойми авто, яке злетіло у ріку Вовча.

Транспортное средство было обнаружено на расстоянии 30 метров от берега и на глубине 5 метров. С помощью специального оборудования и тяжелой техники, поврежденный автомобиль был доставлен на берег и передан сотрудникам полиции.

Напомним, 14 апреля в Службу спасения «101» поступило сообщение от сотрудников Национальной Полиции о том, что в селе Волчанское Синельниковского района легковой автомобиль слетел с дороги и упал в реку Волчья. Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля, начал плиты к берегу и скрылся под водой.

По прибытии к месту происшествия сотрудники ГСЧС предварительно установили, что во время движения по автодороге водитель легкового автомобиля SKODA Octavia не справился с управлением транспортного средства и съехал в реку.

Тело водителя обнаружено на поверхности воды в 10 м от берега и доставлено на берег погибшего мужчины, 1959 года рождения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: