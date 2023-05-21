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  • Сегодня днепряне смогут увидеть на небе редкий феномен сияния да Винчи: где и когда наблюдать

Сегодня днепряне смогут увидеть на небе редкий феномен сияния да Винчи: где и когда наблюдать

Сегодня 17:07
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Сегодня, 21 мая, украинцы, в том числе и днепряне, смогут наблюдать на небе редкий феномен - сияние да Винчи или пепельное свечение Луны.

Новости Днепра про Сегодня днепряне смогут увидеть на небе редкий феномен сияния да Винчи: где и когда наблюдать

Феномен, вызванный отражением солнечного света от Земли, впервые объяснил Леонардо да Винчи в 16 веке. Именно поэтому уникальное явление назвали в его честь.

Увидеть свечение да Винчи можно будет сегодня около 23:00. После 21 мая будет еще несколько ночей, когда редкий феномен будет заметным. Для того, чтобы разглядеть невероятной красоты луну вам не понадобится специальных устройств.

Новости Днепра про Сегодня днепряне смогут увидеть на небе редкий феномен сияния да Винчи: где и когда наблюдать

Лунное сияние да Винчи происходит, когда только 5% видимой части нашего спутника будет освещено светом Солнца. Со временем, когда будет темнеть, неосвещенная часть луны начнет слабо светиться — это происходит благодаря так называемому сиянию Земли. Во время этого феномена Земля отражает солнечный свет, чем и освещает Луну.

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