Сегодня днепрян ждет прохладная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре погода будет облачной, пасмурное небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков! Утром температура воздуха -8°. До обеда столбики термометра будут показываться до -4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 6 декабря:.
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