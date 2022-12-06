Сегодня днепрян ждет прохладная погода

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре погода будет облачной, пасмурное небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков! Утром температура воздуха -8°. До обеда столбики термометра будут показываться до -4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 6 декабря:.

Верхушки лиственных деревьев приобрели розовый оттенок — зима будет мягкой.

Облака низко плывут – к заморозкам.

Луна ночью стала красной – завтра подует сильный ветер и начнется снегопад.

Огненный закат – к спокойной ясной погоде.

Малооблачно – будет холодно и ясно; редкие облака полосами – к теплу.

Четкий контур месяца в виде рога в декабре – к стуже.

Луну окружили розовые или тусклые кольца — к сильному морозу.

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