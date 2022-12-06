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Сегодня днепрян ждет прохладная погода

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Сегодня днепрян ждет прохладная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре погода будет облачной, пасмурное небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков! Утром температура воздуха -8°. До обеда столбики термометра будут показываться до -4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 6 декабря:.

  • Верхушки лиственных деревьев приобрели розовый оттенок — зима будет мягкой.
  • Облака низко плывут – к заморозкам.
  • Луна ночью стала красной – завтра подует сильный ветер и начнется снегопад.
  • Огненный закат – к спокойной ясной погоде.
  • Малооблачно – будет холодно и ясно; редкие облака полосами – к теплу.
  • Четкий контур месяца в виде рога в декабре – к стуже.
  • Луну окружили розовые или тусклые кольца — к сильному морозу.

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