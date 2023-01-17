Сегодня днепрян ожидает сильный ветер: уровень опасности 1 (желтый)

В восточных областях и в центре – скорее просто густая облачность или туманы. Мокрый снег присоединится выборочно, в зависимости от температуры воздуха.

Местами пройдут дожди — преимущественно на западе и севере, а также в южной части Украины.

Сегодня, 17 января, в Украине будет тепло, до +12 градусов. Но хорошее впечатление от оттепели испортит сильный ветер.

Синоптики предупреждают, что днем ​​в Днепре и области ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

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