Сделать предложение и жениться в два клика: как воспользоваться новой услугой в «Дие»

В Украине теперь можно заключать брак по видеосвязи.

С сегодняшнего дня в Украине делать предложение и жениться можно через смартфон — в Дие запустили новую услугу, которая предоставляет возможность заключения брака онлайн.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

В приложении «Дия» теперь доступна новая услуга — брак онлайн.

Украина продолжает задавать тренды по цифровизации всему миру. Запустили первый официальный брак по видеосвязи в Действии. Это революционный сервис, полностью меняющий подход к предоставлению государственных услуг. Женитесь в любом уголке страны или мира и в любых обстоятельствах, ведь любовь стоит всего, — говорится в публикации.

Теперь, чтобы жениться, не нужно никуда ездить, собирать документы, складывать их в файлик и т.д. Новая услуга позволяет:

подать заявление о браке;

выбрать дату церемонии;

изменить/оставить фамилию;

жениться по видеосвязи.

Весь процесс будет длиться до 30 минут, а свидетельство о браке автоматически подтянется в приложение в течение суток после заключения брака. Оригинал документа можно будет получить по почте или курьером.

На этом функционал не заканчивается, предложение руки и сердца также можно сделать через «Дию» — нужно лишь отправить сообщение своему партнеру или партнерке, после чего ему/ей придет уведомление. Ожидать ответа можно в течение двух недель.

Как это сделать?

Через приложение зайдите в Сервисы — Брак онлайн;

выберите «Сделать предложение» и отправьте уведомление вашей половинке через любой мессенджер;

любимый человек получит его и ответит в течение 14 дней.

После согласия влюбленным будет предоставлено 12 часов для предоставления собственных данных для заявления, затем система предложит свободные даты (ближайшие для церемонии будут через 5 дней).

Если вдруг передумали, отменить церемонию можно также через приложение.

Стать цифровыми мужем и женой можно, если вы:

совершеннолетний гражданин Украины;

имеете верифицированный налоговый номер;

имеете в «Дие» ID-карту или загранпаспорт;

не состоите в другом браке;

если разведены – об этом есть данные в реестре.

Чтобы начать пользоваться новой услугой, нужно сначала обновить приложение «Дия.

Напомним, ранее мы писали, что в «Действии» можно будет узнать причины отказа в перерегистрации авто.

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