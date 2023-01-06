Сделали прививку: в Днепре умер 6-месячный младенец

В четверг, 5 января, в 19:34 на линию "102" позвонили медики одной из днепровских больниц.

Они рассказали, что к ним доставили шестимесячного младенца без признаков жизни. Выяснилось, что около 17:30 мальчику сделали прививку «АКДС» в клинике.

Об этом сообщает «Информатор».

После этого мать приехала домой, оставила сына няни и отлучилась по делам. Около 19:00 она вернулась. Няня сказала, что малышу стало плохо. Женщина увезла ребенка в больницу.

Медики пытались спасти младенца, но, к сожалению, мальчик умер.

По факту смерти ребенка открыто уголовное производство. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

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