Сделали прививку: в Днепре умер 6-месячный младенец

Они рассказали, что к ним доставили шестимесячного младенца без признаков жизни. Выяснилось, что около 17:30 мальчику сделали прививку «АКДС» в клинике.
Об этом сообщает «Информатор».
После этого мать приехала домой, оставила сына няни и отлучилась по делам. Около 19:00 она вернулась. Няня сказала, что малышу стало плохо. Женщина увезла ребенка в больницу.
Медики пытались спасти младенца, но, к сожалению, мальчик умер.
По факту смерти ребенка открыто уголовное производство. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Читайте также:
Автор:
В Днепре продолжают убирать памятники, посвященные людям, не имеющим к…
В Днепре показали удивительные фигурки древних животных.
В феврале 2020 года возле автозаправочной станции житель Днепра схватил…
Это один из первых спутников созвездия, которое поможет аграриям во…
В Днепропетровской области задержали фанатов РФ.
В Днепре продолжают убирать памятники, посвященные людям, не имеющим к нашему городу никакого отношения. Сегодня журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел памятник Ломоносову, что находится на бульварной части проспекта Яворницкого и откуда он взялся в нашем городе.
В Днепре показали удивительные фигурки древних животных.
В феврале 2020 года возле автозаправочной станции житель Днепра схватил 11-летнюю девочку за шею.
Это один из первых спутников созвездия, которое поможет аграриям во всем мире.
Вечная слава!
Приложения, показывающие движение транспорта в Днепре, могут работать некорректно, а если добавить периодические проблемы со связью, то сложно узнать, когда тот или иной маршрут начинает движение и с каким интервалом.
На войне погиб выпускник ДНУ Артем Збаранский.
В пятницу, 6 января, некоторые жители Днепра остались без воды.
В Днепре завтра будут морозы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!