СБУ, суды, вокзалы, ТРЦ и метро: в Днепре сообщили о массовом «заминировании»

У Дніпрі за минулу добу невідомі «замінували» 214 будівель.

На электронную почту колл-центра СБУ поступило 2 сообщения о минировании здания Службы безопасности Украины, районных судов, школ, вокзалов, торговых центров, станций метро и аэропорта.

Полицейские обследовали 214 объектов: здание СБУ, 14 судов, 154 школ и детских садов, 35 торговых центров, 6 станций метрополитена, 1 автовокзал, 2 железнодорожных вокзала, 1 аэропорт. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Всего с начала года поступило 78 сообщений о минировании. Все они оказались ложными.

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