СБУ, суды, вокзалы, ТРЦ и метро: в Днепре сообщили о массовом «заминировании»

На электронную почту колл-центра СБУ поступило 2 сообщения о минировании здания Службы безопасности Украины, районных судов, школ, вокзалов, торговых центров, станций метро и аэропорта.
Полицейские обследовали 214 объектов: здание СБУ, 14 судов, 154 школ и детских садов, 35 торговых центров, 6 станций метрополитена, 1 автовокзал, 2 железнодорожных вокзала, 1 аэропорт. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Всего с начала года поступило 78 сообщений о минировании. Все они оказались ложными.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на улице Лазаряна загорелась квартира в пятиэтажке. В…
12 апреля, защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения…
Во дворе одного из частных домов в Терновском районе между…
Укрзализныця обновила правила возврата средств за билеты.
В Днепре на улице Лазаряна загорелась квартира в пятиэтажке. В пожаре пострадала 84-летняя бабушка.
12 апреля, защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевого задания под Кременной на Луганщине погиб 39-летний солдат Василий Колиниделя.
Во дворе одного из частных домов в Терновском районе между двумя мужчинами возник конфликт
Укрзализныця обновила правила возврата средств за билеты.
Захватите с собой зонт!
Слава ЗСУ!
Защищая Украину от российских оккупантов, погиб гитарист рок-группы SilverTown, командир отделения артрозведки с позывным "Монах" Андрей Касенюк.
Российская армия снова атаковала Никопольский район Днепропетровской области.
Украинские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов, а самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку в Донецкой области.
В последние дни Днепр и область страдают от подтоплений.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!