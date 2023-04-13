СБУ разоблачила газотрейдера, который мог сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине

Об этом сообщили в СБУ.
Все произошло еще во время отопительного сезона 2020-2021 годов. Столичный газотрейдер заключил соглашение с теплогенерирующим предприятием в Днепропетровской области. Согласно договоренностям, компания должна поставлять газ в течение всей зимы, но уже с середины февраля 2021 года перестала это делать.
В дело вмешался государственный «Нефтегаз», который начал поставлять на Днепропетровщину газ вместо этой компании. Отметим, что государство является гарантом бесперебойного газоснабжения населению, поэтому «Нафтогаз» брал газ из собственных хранилищ и перекачивал его для нужд теплогенерирующего предприятия.
Впрочем, деньги за голубое топливо оказались на счетах предприятия, которое нарушило условия сделки и перестало поставлять газ. По данным следствия, к организации сделки причастен топменеджмент столичного газотрейдера.
Подделав документы, частный газотрейдер получил более 37 миллионов гривен, которые должны пойти на счета госпредприятия за предоставленный газ. Позже чиновники этой структуры легализовали средства через подконтрольные коммерческие структуры. Кроме этого, СБУ разоблачила несколько переводов на личные карточки участников схемы.
На основании собранных улик правоохранители сообщили директору, коммерческому директору, юрисконсульту компании-газотрейдера, а также их сообщнику о подозрении, — отметили в СБУ.
Дело будут рассматривать по статьям о подделке документов должностными лицами, присвоении госимущества и отмывании денег. В настоящее время участникам схемы выбирают меру пресечения.
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