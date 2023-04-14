СБУ призвала жителей Днепра не посещать массовые собрания на Пасху: враг не оставляет попыток устроить провокации

В такой день многие собирают пасхальные корзины и идут в храм, собираются с родными и друзьями дома или на природе. Однако прежде всего нужно подумать о безопасности, ведь россияне не оставляют попыток устроить провокации.
В связи с этим Служба безопасности Украины призвала жителей Днепра не посещать массовые собрания и соблюдать рекомендации безопасности накануне Пасхи.
Враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого рф пытается применять разнообразные инструменты и, среди прочего, уделяет особое внимание религиозной тематике, – говорится в сообщении СБУ.
Правоохранители призывают граждан накануне праздников:
В СБУ работает специальная горячая линия 0-800-501-482, а также соответствующая электронная почта: [email protected] Информация, полученная по телефону доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена. Просим вас быть бдительными и придерживаться рекомендаций безопасности, – подчеркнули в СБУ.
Напомним, ранее мы писали, как в Днепре и области будут работать храмы на Пасху.
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