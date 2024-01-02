Сбой в матрице: в Днепре пожилая пассажирка устроила громкие разборки, потому что ей уступили место

В Днепре в трамвае произошел странный конфликт.

Во вторник, 2 января, в трамвае №5 поспорили две пассажирки. А все потому, что девушка вступила местом женщине, которая старше ее. Громкая ссора попала в объектив камеры людей, ехавших в вагоне вместе с ними.

Обычно пассажиры ссорятся из-за того, что кто-то не поступился местом пожилому человеку, но такого, когда наоборот — еще не было.

Барышня в розовой шапке устроила громкие разборки, потому что младшая девушка, предложила пассажирке сесть на ее место. Однако это не понравилось женщине. Этот жест доброты со стороны незнакомки она расценила как обиду.

Она отметила, что она не старая и в состоянии ехать стоя. Уступившая место пассажирка объяснила, что ей показалось, будто женщина имеет плохую координацию, поэтому может упасть, если трамвай резко затормозит. Потому она просто хотела помочь.

Днепряне отметили, что встречают эту женщину не впервые, и она известна тем, что любит провести время в трамвае, ссорясь с другими пассажирами. Однако они не учитывают поведение женщины и не реагируют на скандалы с ней.

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