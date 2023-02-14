Сбежали от войны: в Турции в результате землетрясения погибла семья из Запорожья

В Турции погибла семья из Украины.

В турецком городе Антакья под завалами дома, разрушенного во время землетрясения, обнаружили тела семьи из Запорожья.

Об этом сообщает проект «Мемориал».

46-летняя Юлия Петрова и ее двое сыновей – 10-летний Захар и 5-летний Матвей – находились в Турции с апреля прошлого года. Туда они поехали к родственникам из-за плотных обстрелов родного города.

Отец погибшей, Сергей Петров, разговаривал с родными в последний раз 5 февраля вечером, а само землетрясение произошло в 4 утра 6 февраля.

Муж Юлии – защитник Украины, он сейчас в больнице Запорожья.

По предварительным данным, всего в Турции погибли более 30 тысяч человек. Завалы разбирают до сих пор. Раньше мы писали, как выглядят дороги после разрушительных землетрясений в Турции.

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