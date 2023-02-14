Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Сбежали от войны: в Турции в результате землетрясения погибла семья из Запорожья

Сбежали от войны: в Турции в результате землетрясения погибла семья из Запорожья

Сегодня 16:48
просмотров

В Турции погибла семья из Украины.

Новости Днепра про Сбежали от войны: в Турции в результате землетрясения погибла семья из Запорожья

В турецком городе Антакья под завалами дома, разрушенного во время землетрясения, обнаружили тела семьи из Запорожья.

Об этом сообщает проект «Мемориал».

46-летняя Юлия Петрова и ее двое сыновей – 10-летний Захар и 5-летний Матвей – находились в Турции с апреля прошлого года. Туда они поехали к родственникам из-за плотных обстрелов родного города.

Отец погибшей, Сергей Петров, разговаривал с родными в последний раз 5 февраля вечером, а само землетрясение произошло в 4 утра 6 февраля.

Муж Юлии – защитник Украины, он сейчас в больнице Запорожья.

Новости Днепра про Сбежали от войны: в Турции в результате землетрясения погибла семья из Запорожья

По предварительным данным, всего в Турции погибли более 30 тысяч человек. Завалы разбирают до сих пор. Раньше мы писали, как выглядят дороги после разрушительных землетрясений в Турции.

Читайте также:

Новости Днепра про Сбежали от войны: в Турции в результате землетрясения погибла семья из ЗапорожьяУкраїнська Новости Днепра про Сбежали от войны: в Турции в результате землетрясения погибла семья из ЗапорожьяРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Украинские футболисты избили игроков российского «Шинника»: ФК объяснил, что произошло
    Новости Украины
    Сегодня 15:30
    Украинские футболисты избили игроков российского «Шинника»: ФК объяснил, что произошло

    Украинские футболисты избили россиян в Турции

    Луснули как скорлупа: как выглядят дороги после разрушительных землетрясений в Турции (ВИДЕО)
    Новости мира
    Вчера 18:03
    Луснули как скорлупа: как выглядят дороги после разрушительных землетрясений в Турции (ВИДЕО)

    6 февраля Турцию и Сирию потрясли мощные землетрясения.

    Пробыл под завалами 128 часов: в Турции спасли двухмесячного малыша
    Новости мира
    12.02.2023 17:59
    Пробыл под завалами 128 часов: в Турции спасли двухмесячного малыша

    В субботу, 11 февраля, в Турции из-под завалов дома после…

    В Украине тоже могут произойти мощные землетрясения, – сейсмолог НАН
    Новости Украины
    12.02.2023 12:23
    В Украине тоже могут произойти мощные землетрясения, – сейсмолог НАН

    В Украине возможны землетрясения, ведь она находится в том же…

    Последние новости

    ТОП-10 поздравлений с Днем Святого Валентина, которые поймут только жители Днепра
    ТОП-10 поздравлений с Днем Святого Валентина, которые поймут только жители Днепра

    Порой, чтобы рассказать о всех чувства не подобрать слов. В таком случае пригодятся открытки. Журналисты dnepr.info ко Дню всех влюбленных создали 7 праздничных валентинок, которые помогут рассказать о чувствах, но поймут их только жители Днепра.

    Сегодня 17:41
    просмотров
    Псевдо-СБУшник из Днепропетровщины за 500 тысяч долларов «отмазывал» предпринимателей от санкций
    Псевдо-СБУшник из Днепропетровщины за 500 тысяч долларов «отмазывал» предпринимателей от санкций

    Будут судить жителя Днепропетровщины, который выдавал себя за СБУшника.

    Сегодня 17:39
    просмотров
    Филатов рассказал, как восстанавливают дом на Победе в Днепре
    Филатов рассказал, как восстанавливают дом на Победе в Днепре

    В результате ракетного удара россиян по жилому дому на ж/м Победа были разрушены 63 квартиры, которые располагались в двух подъездах над тамошней амбулаторией. Еще десятки домов повреждены.

    Сегодня 16:58
    0
    просмотров
    В Днепре завтра прогремят взрывы: будьте готовы
    В Днепре завтра прогремят взрывы: будьте готовы

    Важная информация!

    Сегодня 16:18
    1
    просмотров
    В Днепре снова изменили график уличного освещения
    В Днепре снова изменили график уличного освещения

    В Днепре вернулись к привычному графику уличного освещения.

    Сегодня 16:00
    просмотров
    Украинские футболисты избили игроков российского «Шинника»: ФК объяснил, что произошло
    Украинские футболисты избили игроков российского «Шинника»: ФК объяснил, что произошло

    Украинские футболисты избили россиян в Турции

    Сегодня 15:30
    1
    просмотров
    Для влюбленных и одиночек: 14 фильмов про любовь ко Дню Св. Валентина
    Для влюбленных и одиночек: 14 фильмов про любовь ко Дню Св. Валентина

    Сегодня один из самых романтических праздников в году. И хотя для настоящей любви даты в календаре не имеют значения, День Святого Валентина в Украине популярен и многие его отмечают, чтобы еще раз или, возможно, первый раз, признаться другому человеку в…

    Сегодня 14:48
    просмотров
    В Днепре женщина чуть не умерла от остановки сердца, когда у нее украли телефон
    В Днепре женщина чуть не умерла от остановки сердца, когда у нее украли телефон

    В Днепре на площади Вокзальной женщине стало плохо после того, как у нее выхватили телефон из рук.

    Сегодня 14:47
    0
    просмотров
    В Днепре метро вернулось к привычному графику движения поездов
    В Днепре метро вернулось к привычному графику движения поездов

    В Днепре сменился график работы метро.

    Сегодня 14:07
    просмотров
    Образовалась пробка: в Днепре напротив ТЦ «Терра» столкнулись два автомобиля (ВИДЕО)
    Образовалась пробка: в Днепре напротив ТЦ «Терра» столкнулись два автомобиля (ВИДЕО)

    В Днепре из-за ДТП напротив ТЦ "Терра" образовалась пробка.

    Сегодня 13:23
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх