Сбежал из психбольницы: в Днепре разыскивают опасного преступника

Автор:
В Днепре много красивых мест, где можно погулять: несколько центральных…
Женщина, которой "не существовало", получила свои первые документы.
Злоумышленник нанес пенсионеру многочисленные травмы и оставил умирать.
В Днепре водитель без прав попался патрульным.
Несмотря на вызовы войны, Днепр продолжает работать, чтобы сделать город лучше и дать людям необходимую поддержку.
Сегодня, 23 мая, в Днепре на Амурском мосту загорелся трамвай.
Раздельных вагонов пока не будет, но будут отдельные купе для женщин.
В Днепре много красивых мест, где можно погулять: несколько центральных улиц, скверы, набережная, о них все знают, но есть также и такие места, где очень красивая природа или архитектура, но туда мало кто приходит, считая, что все самое интересное в…
Женщина, которой "не существовало", получила свои первые документы.
Злоумышленник нанес пенсионеру многочисленные травмы и оставил умирать.
В Днепре водитель без прав попался патрульным.
Будьте готовы!
Сегодня исполняется 54 года с момента появления на картах Днепра Индустриального района – одного из самых густонаселенных на левом берегу Днепра.
Специалисты областного управления статистики подсчитали, что подорожало больше всего за апрель 2023 года.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!