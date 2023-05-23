Сбежал из психбольницы: в Днепре разыскивают опасного преступника

Женщина, которой "не существовало", получила свои первые документы.

В Днепре много красивых мест, где можно погулять: несколько центральных…

Ремонт и замена окон в подъездах: Филатов провел очередной прием городского головы Несмотря на вызовы войны, Днепр продолжает работать, чтобы сделать город лучше и дать людям необходимую поддержку. просмотров

В Днепре на Амурском мосту горит трамвай Сегодня, 23 мая, в Днепре на Амурском мосту загорелся трамвай. 0 просмотров

ТОП-5 мест для прогулок в Днепре о которых вы не знали: ручей с подсветкой и лес в пределах города (ФОТО) (ФОТО) В Днепре много красивых мест, где можно погулять: несколько центральных улиц, скверы, набережная, о них все знают, но есть также и такие места, где очень красивая природа или архитектура, но туда мало кто приходит, считая, что все самое интересное в… просмотров