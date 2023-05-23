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Сбежал из психбольницы: в Днепре разыскивают опасного преступника

Сегодня 12:10
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Новости Днепра про Сбежал из психбольницы: в Днепре разыскивают опасного преступника

Полиция Днепра разыскивает опасного преступника, который сбежал из областной психиатрической больницы.
 
Отмечается, что задержанный находился на принудительном лечении после совершения преступления. 
 
Если вам известна какая-либо информация об этом мужчине или вы его где-нибудь видели, сообщите об этом по номерам: 096-985-61-20, 102.

Новости Днепра про Сбежал из психбольницы: в Днепре разыскивают опасного преступника

Важна любая информация!
 
 

Новости Днепра про Сбежал из психбольницы: в Днепре разыскивают опасного преступникаУкраїнська Новости Днепра про Сбежал из психбольницы: в Днепре разыскивают опасного преступникаРусский

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