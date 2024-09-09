Сбежал и скрывался в лесополосе: на Днепропетровщине задержали мужчину, который выпивший совершил смертельное ДТП

Авария произошла 8 сентября в 20:00 на автодороге Кривой Рог – Радушное. 58-летний водитель автомобиля SEAT в состоянии сильного алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом VIPER. В результате ДТП 38-летний мотоциклист погиб на месте происшествия, а водитель автомобиля сбежал и спрятался в лесополосе.
Как сообщили в ГУНП Днепропетровской области, виновника обнаружили кинолог со служебной собакой.
“Для розыска виновника автомобильной аварии на место вызвали кинолога. Служебная собака — немецкая овчарка Лорд, взяла след от места происшествия и через полчаса поисков разыскала водителя автомобиля”, — сообщили в полиции.
Следователями следственного отдела ГУНП в Днепропетровской области сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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