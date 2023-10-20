Сара Джессика Паркер спродюсирует фильм об украинском солдате, который потерял ноги и присоединился к балетной труппе

Актриса Сара Джессика Паркер станет исполнительной продюсершей документального фильма «Первый ряд» о бегущей от войны балетной труппе из Украины. Об этом сообщает The Variety.
Фильм расскажет историю группы украинских танцоров, оказавшихся в эмиграции в составе балетной труппы United Ukrainian Ballet. После выступления в Вашингтоне, один из ведущих артистов Алексис подружился с Александром, военным, потерявшим обе ноги, сражаясь с россиянами на фронте.
Затем Александр начинает танцевать балет и присоединяется к труппе.
Предоставить этим танцорам международную платформу, чтобы они могли рассказать свои истории через силу, красоту и жестокость балета, — большая честь, — говорит Паркер, ныне являющаяся вицеголовой совета директоров Нью-Йоркского городского балета.
Завершить съемку планируют в 2024 году.
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