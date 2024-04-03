Самый теплый день за 136 лет: в Днепре зафиксировали третий за неделю температурный рекорд

В Днепре 2 апреля максимальная температура воздуха достигла 25,9°С, сообщили в региональном центре гидрометеорологии. Эта отметка побила рекорд 136-летней давности: в 1888 году в этот день было зафиксировано 23,2°С.
Что интересно, это уже в третий раз, когда в Днепре фиксируют аномальную температуру за эту неделю. 31 марта воздух в городе прогрелся до +23,9°C, побив исторический рекорд.
1 апреля в Днепре было 23,5 градуса тепла. Это на одну десятую больше, чем предыдущий рекордный показатель, задокументированный в этот день в 1975 году.
Однако рекорды на этом завершатся, ведь метеорологи прогнозируют понижение температуры. Аномальные показатели обусловлены горячим воздухом, который вместе с пылевым облаком пришел к нам из Сахары. Однако уже с 4 апреля ветер развернется в другую сторону и в Украине станет холоднее.
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