Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Самый теплый день за 136 лет: в Днепре зафиксировали третий за неделю температурный рекорд

Самый теплый день за 136 лет: в Днепре зафиксировали третий за неделю температурный рекорд

Сегодня 15:05
просмотров

В Днепре третий раз за неделю зафиксировали температурный рекорд.

Новости Днепра про Самый теплый день за 136 лет: в Днепре зафиксировали третий за неделю температурный рекорд

В Днепре 2 апреля максимальная температура воздуха достигла 25,9°С, сообщили в региональном центре гидрометеорологии. Эта отметка побила рекорд 136-летней давности: в 1888 году в этот день было зафиксировано 23,2°С.

Что интересно, это уже в третий раз, когда в Днепре фиксируют аномальную температуру за эту неделю. 31 марта воздух в городе прогрелся до +23,9°C, побив исторический рекорд.

1 апреля в Днепре было 23,5 градуса тепла. Это на одну десятую больше, чем предыдущий рекордный показатель, задокументированный в этот день в 1975 году.

Однако рекорды на этом завершатся, ведь метеорологи прогнозируют понижение температуры. Аномальные показатели обусловлены горячим воздухом, который вместе с пылевым облаком пришел к нам из Сахары. Однако уже с 4 апреля ветер развернется в другую сторону и в Украине станет холоднее.

Читайте также:

Новости Днепра про Самый теплый день за 136 лет: в Днепре зафиксировали третий за неделю температурный рекордУкраїнська Новости Днепра про Самый теплый день за 136 лет: в Днепре зафиксировали третий за неделю температурный рекордРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На остановках Днепра появились табло, которые показывают движение маршруток: детали
    Новости Днепра
    Сегодня 15:23
    На остановках Днепра появились табло, которые показывают движение маршруток: детали

    В Днепре на остановках устанавливают информационные табло нового поколения.

    Сквер Прибрежный в Днепре покрылся розовыми цветами (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:15
    Сквер Прибрежный в Днепре покрылся розовыми цветами (ФОТО)

    Срывать, ломать и наносить вред растению строго запрещено!

    Круглый «Марчелло» з топингом и пудрой: ТОП-3 места, где в Днепре можно попробовать пончики
    Новости Днепра
    Сегодня 13:45
    Круглый «Марчелло» з топингом и пудрой: ТОП-3 места, где в Днепре можно попробовать пончики

    Раньше пончики в Днепре можно было купить прямо на улицах…

    Рейтинг миллиардеров от Forbes: Коломойский выбыл, а среди 5 украинцев — бизнесмен из Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 13:35
    Рейтинг миллиардеров от Forbes: Коломойский выбыл, а среди 5 украинцев — бизнесмен из Днепра

    В международный список миллиардеров попал совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов.

    Последние новости

    На остановках Днепра появились табло, которые показывают движение маршруток: детали
    На остановках Днепра появились табло, которые показывают движение маршруток: детали

    В Днепре на остановках устанавливают информационные табло нового поколения.

    Сегодня 15:23
    4
    просмотров
    Какие категории мужчин могут выехать из  Украины в 2024 году: обновленный список
    Какие категории мужчин могут выехать из  Украины в 2024 году: обновленный список

    Кабинет Министров принял постановление «О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданам Украины» и разрешил некоторым категориям мужчин выезжать за границу во время военного положения.

    Сегодня 14:58
    4
    просмотров
    В поселке на Днепропетровщине улицу Пушкина переименовали в Пушкина, но другого
    В поселке на Днепропетровщине улицу Пушкина переименовали в Пушкина, но другого

    В тергромаде Днепропетровщины Пушкина переименовали в Пушкина.

    Сегодня 14:25
    2
    просмотров
    Сквер Прибрежный в Днепре покрылся розовыми цветами (ФОТО)
    Сквер Прибрежный в Днепре покрылся розовыми цветами (ФОТО)

    Срывать, ломать и наносить вред растению строго запрещено!

    Сегодня 14:15
    5
    просмотров
    Круглый «Марчелло» з топингом и пудрой: ТОП-3 места, где в Днепре можно попробовать пончики
    Круглый «Марчелло» з топингом и пудрой: ТОП-3 места, где в Днепре можно попробовать пончики

    Раньше пончики в Днепре можно было купить прямо на улицах или возле остановок общественного транспорта. Это были обычные кондитерские изделия посыпанные сахарной пудрой, без начинок. Но со временем в Днепре «пришли» другие пончики – с начинкой и в глазури. Попробовать…

    Сегодня 13:45
    2
    просмотров
    Рейтинг миллиардеров от Forbes: Коломойский выбыл, а среди 5 украинцев — бизнесмен из Днепра
    Рейтинг миллиардеров от Forbes: Коломойский выбыл, а среди 5 украинцев — бизнесмен из Днепра

    В международный список миллиардеров попал совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов.

    Сегодня 13:35
    3
    просмотров
    Стратегическому предприятию Госкосмоса в Днепре нанесли убытки в 3,2 млн грн: в чем дело
    Стратегическому предприятию Госкосмоса в Днепре нанесли убытки в 3,2 млн грн: в чем дело

    В Днепропетровской области разоблачили трех человек, нанесших ущерб госпредприятию.

    Сегодня 12:42
    8
    просмотров
    «С цепи сорвался и сбежал»: в Днепре посреди улицы заметили хромающего фазана
    «С цепи сорвался и сбежал»: в Днепре посреди улицы заметили хромающего фазана

    В Днепре посреди улицы заметили потерянного фазана.

    Сегодня 11:57
    4
    просмотров
    Житель Днепра из-за ревности ударил ножом экс-жену и ее нового партнера
    Житель Днепра из-за ревности ударил ножом экс-жену и ее нового партнера

    В Днепре мужчина чуть не убил экс-жену из-за ревности.

    Сегодня 11:18
    3
    просмотров
    В Днепре спасают вислоухого котика, которого едва не усыпили хозяева, потому что не хотели лечить
    В Днепре спасают вислоухого котика, которого едва не усыпили хозяева, потому что не хотели лечить

    В Днепре спасают больного котика, от которого отказались хозяева, потому что он заболел.

    Сегодня 10:35
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх