Самый маленький проспект в Днепре: должен был быть от Мандрыковки до моста

Проспект Орлика в Днепре считается одним из самых маленьких. Его протяженность составляет всего 1,4 км. Но несмотря на это проспект «находится» сразу в двух районах города – Шевченковском и Центральном. Согласно генеральному плану города середины 1950-х годов проспект должны был быть гораздо больше, но в итоге вышел таким вот коротким.

Журналисты dnepr.info узнали, каким проектировщики видели проспект Орлика более 70 лет назад.

В начале 1950-х годов территория проспекта Орлика (бывший Ильича) была городской чертой. В то время Днепр активно застраивался и развивался. Город решили сделать больше и расширить. Был создан новый генеральный план Днепропетровска на котором проспекту Орлика отводилась одна из главных ролей.

Он должен был стать внутренним кольцом. Оно должно было быть довольно большим – начинаться от набережной на Мандрыковке – сегодня это 1-2 жилмассивы Победа, пересекать нынешний проспект Науки (Гагарина) и в тупике трамваев на Науки проходить по балке к улице Рабочей, подниматься до проспекта Ивана Мазепы и поворачивать к переходу на Кайдакский мост.

Протяженность кольца должна была быть 8 км. Также на кольце должны были быть две крупные пересадочные станции метро.

Но планы не были реализованы и проспект Орлика стал самым маленьким проспектом Днепра.

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