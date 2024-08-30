Самый маленький проспект в Днепре: должен был быть от Мандрыковки до моста

Журналисты dnepr.info узнали, каким проектировщики видели проспект Орлика более 70 лет назад.
В начале 1950-х годов территория проспекта Орлика (бывший Ильича) была городской чертой. В то время Днепр активно застраивался и развивался. Город решили сделать больше и расширить. Был создан новый генеральный план Днепропетровска на котором проспекту Орлика отводилась одна из главных ролей.
Он должен был стать внутренним кольцом. Оно должно было быть довольно большим – начинаться от набережной на Мандрыковке – сегодня это 1-2 жилмассивы Победа, пересекать нынешний проспект Науки (Гагарина) и в тупике трамваев на Науки проходить по балке к улице Рабочей, подниматься до проспекта Ивана Мазепы и поворачивать к переходу на Кайдакский мост.
Протяженность кольца должна была быть 8 км. Также на кольце должны были быть две крупные пересадочные станции метро.
Но планы не были реализованы и проспект Орлика стал самым маленьким проспектом Днепра.
Читайте также:
Автор:
До начала осени остался один день. В этом году начало…
Еще одно "серебро" завоевали спортсмены из Днепропетровщины.
Государство выделило 150 млн. гривен на строительство индустриального парка в…
На Никопольщине в результате вражеской атаки снова пострадали люди.
До начала осени остался один день. В этом году начало сентября для жителей Днепра и Украины совпадет с многими законодательными нововведениями, повышением цен и началом очного учебного года для школьников.
Начальник логистики одной из воинских частей в Днепропетровской области незаконно напилил деревьев на 300 тысяч гривен.
Еще одно "серебро" завоевали спортсмены из Днепропетровщины.
Государство выделило 150 млн. гривен на строительство индустриального парка в Днепре.
На Никопольщине в результате вражеской атаки снова пострадали люди.
Выяснилось, когда энергосистема может вернуться в предыдущий режим работы.
Мэр Николаева опроверг слухи о том, что власти перевозят тонны мертвых собак в рефрижераторах.
В Днепропетровской области в результате атаки БПЛА выключалось электрооборудование.
На Днепропетровщине мужчина насиловал и развращал собственных падчериц.
Враг в очередной раз атаковал Никополь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!