Самые лучшие обереги: дети изготовили талисманы для военных ВСУ

Воспитанники городского Центра детского и юношеского творчества г. Синельниково сделали талисманы для украинских воинов.

Детки изготовили ангелов и передали их военным, которые сейчас находятся на позициях города Бахмут. Подарки для бойцов также создала мастерица Настя. Девочка приезжает из Днепра к бабушке в деревню Хорошее. Узнав, что бабушка готовится к Новому году везти передачи военным от жителей села, присоединилась к сбору.

Настя изготовила из бисера карты Украины, которые можно прицепить на форму. Такие же подарки вручили волонтерам.

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