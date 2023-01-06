Самые лучшие обереги: дети изготовили талисманы для военных ВСУ

Детки изготовили ангелов и передали их военным, которые сейчас находятся на позициях города Бахмут. Подарки для бойцов также создала мастерица Настя. Девочка приезжает из Днепра к бабушке в деревню Хорошее. Узнав, что бабушка готовится к Новому году везти передачи военным от жителей села, присоединилась к сбору.
Настя изготовила из бисера карты Украины, которые можно прицепить на форму. Такие же подарки вручили волонтерам.
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