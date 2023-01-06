Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Самые лучшие обереги: дети изготовили талисманы для военных ВСУ

Сегодня 08:00
просмотров

Воспитанники городского Центра детского и юношеского творчества г. Синельниково сделали талисманы для украинских воинов.

Новости Днепра про Самые лучшие обереги: дети изготовили талисманы для военных ВСУ

Детки изготовили ангелов и передали их военным, которые сейчас находятся на позициях города Бахмут. Подарки для бойцов также создала мастерица Настя. Девочка приезжает из Днепра к бабушке в деревню Хорошее. Узнав, что бабушка готовится к Новому году везти передачи военным от жителей села, присоединилась к сбору.

Настя изготовила из бисера карты Украины, которые можно прицепить на форму. Такие же подарки вручили волонтерам.

Читайте также: 

Новости Днепра про Самые лучшие обереги: дети изготовили талисманы для военных ВСУУкраїнська Новости Днепра про Самые лучшие обереги: дети изготовили талисманы для военных ВСУРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Украине монету номиналом 1 гривна продают почти за 2000 долларов
    Новости Украины
    30.12.2022 18:45
    В Украине монету номиналом 1 гривна продают почти за 2000 долларов

    В Украине выставили на продажу редкую монету номиналом 1 гривна.…

    Уже с 1 января: в Украине выведут из обращения банкноты 5, 10, 20 и 100 гривен
    Новости Украины
    30.12.2022 06:45
    Уже с 1 января: в Украине выведут из обращения банкноты 5, 10, 20 и 100 гривен

    Национальный банк Украины с 1 января 2023 года начнет изымать…

    В “Дие“ появилась новая услуга для украинцев, которые нуждаются в жилье: подробности
    Новости Украины
    22.12.2022 08:30
    В “Дие“ появилась новая услуга для украинцев, которые нуждаются в жилье: подробности

    В приложении "Дия" запустили программу "єОселя". У украинцев появилась возможность…

    ЗСУ завдали 12 ударів по позиціях ракетних комплексів військ РФ, — Генштаб
    Новости Днепра
    20.12.2022 19:45
    ЗСУ завдали 12 ударів по позиціях ракетних комплексів військ РФ, — Генштаб

    Авіація ЗСУ протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження…

    Последние новости

    Ребенка спасают в Днепре: в Каменском семья отравилась угарным газом
    Ребенка спасают в Днепре: в Каменском семья отравилась угарным газом

    В Каменском семья на улице Механизаторов отравилась угарным газом.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Искали 5 лет: в Днепропетровской области задержали наркоторговца
    Искали 5 лет: в Днепропетровской области задержали наркоторговца

    В Днепропетровской области задержали наркоторговца, который скрывался от правоохранителей больше 5 лет.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в пятницу, 6 января: ожидается и дождь, и снег
    Погода в Днепре в пятницу, 6 января: ожидается и дождь, и снег

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Петиция: парк Глобы в Днепре предлагают переименовать в парк имени Бандеры
    Петиция: парк Глобы в Днепре предлагают переименовать в парк имени Бандеры

    У Дніпрі запропонували перейменувати парк імені Глоби у парк імені Степана Бандери.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Гордимся: юные каменчанки — победители чешского конкурса искусств
    Гордимся: юные каменчанки — победители чешского конкурса искусств

    Отличные новости!

    Вчера 21:15
    просмотров
    Россияне пытаются наступать на Донбассе, — Генштаб
    Россияне пытаются наступать на Донбассе, — Генштаб

    Российские военные ведут наступательные действия на Донбассе, а также обороняются на Херсонском, Запорожском и Новопавловском направлениях.

    Вчера 20:30
    просмотров
    240 свертков и 25 локаций: патрульные Днепра поймали закладчика в АНД районе
    240 свертков и 25 локаций: патрульные Днепра поймали закладчика в АНД районе

    Патрульные Днепра поймали закладчика на улице Луговской в АНД районе.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Днепр частично без воды и отопления: какая ситуация в городе вечером 5 января
    Днепр частично без воды и отопления: какая ситуация в городе вечером 5 января

    Из-за аварий и обесточивания часть жителей Днепра остается без воды и отопления. Коммунальные службы города делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить тепло в домах днепрян.

    Вчера 19:15
    просмотров
    В сквере Прибрежном появилась новая запрещающая табличка: что нельзя делать
    В сквере Прибрежном появилась новая запрещающая табличка: что нельзя делать

    Сквер "Прибрежный" – одно из любимых мест отдыха днепрян.

    Вчера 18:57
    0
    просмотров
    Специалисты рассказали, какие бытовые приборы лучше выключать на ночь из розеток
    Специалисты рассказали, какие бытовые приборы лучше выключать на ночь из розеток

    В Украине возник большой дефицит электроэнергии. Поэтому экономное расходование электричества стало делом каждого.

    Вчера 18:45
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх