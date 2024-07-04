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  • Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушняка

Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушняка

Сегодня 15:01
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Купить дом в Днепре можно дешевле, чем квартиру аналогичного метража в том же районе – все зависит от состояния строения, времени его постройки, и того, как бывшие владельцы ухаживали за недвижимостью. В частном доме есть немало преимуществ, например, у владельца всегда есть куда поставить авто, не нужно думать о покупке гаража, паркоместе, а также есть возможность оборудовать во дворе погреб или подвал в доме, он же может стать укрытием.

Новости Днепра про Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушняка

Журналисты dnepr.info узнали во сколько обойдется купить самый дешевый дом в разных районах Днепра.

Индустриальный район

Купить дом в Днепре в Индустриальном районе обойдется в 1 млн грн. В доме 4 комнаты, общая площадь 55 кв м. Он стоит на участке в 6 соток. Находится в районе Левобережного-3. Здание шлаколитое, на высоком фундаменте, высота потолков 3,2 метра.

В дом проведен газ, есть отопление, санузел, своя скважина. Во дворе есть хозяйственные помещения и погреб, который можно использовать как бомбоубежище.

Новости Днепра про Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушняка

АНД-район

Жилье в АНД-районе обойдется минимум в 573 тыс грн. Столько стоит самый дешевый дом в этом районе. Дом построенный из шлакоблока, покрыт шифером. Высота потолков – 2,6 метра, состояние –в  нем начата реконструкция. Уже установлены новые окна, залит фундамент, демонтированы перестенки. Общая площадь здания 50 кв м. Дом стоит на участке в 10 соток.

Новости Днепра про Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушняка

Самарский район

Одноэтажный дом в Самарском районе Днепра, неподалеку от микрорайона Старая Игрень обойдется в 733 тыс грн. В доме 77 кв м, большая просторная кухня, 4 комнаты, все удобства, отопление газом, есть счетчики. Дом стоит на участке в 10 соток. Там можно оборудовать сад, гараж. Само здание было построено в середине 1970-х годов и требует ремонта.

Новости Днепра про Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушняка

Новокодакский район

Купить жилье в районе Диевки-1 обойдется в 286 тыс грн. За эти день можно купить одноэтажный дом общей площадью 40 кв м, стоящий на участке в 7 соток. В доме отключены свет и вода, сам он глинобитный и нуждается в капитальном ремонте.

Новости Днепра про Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушняка

Центральный район

Купить одноэтажный дом на 38 кв м общей площади в Центральном районе Днепра обойдется в 1,2 млн грн. В доме 2 комнаты,  он в жилом состоянии, есть  газовое отопление, вода, электричество, все удобства в доме.  Двор – 1 сотка. Дом находится неподалеку от рынка Озерка.

Новости Днепра про Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушняка

Чечеловский район

Купить дом в районе улицы Рабочая в Днепре обойдется в 573 тыс грн. Общая площадь 43,4 кв м. В доме 2 комнаты, есть газовое отопление. Здание с кирпича, но было построено до начала 1970-х годов. Двор – 1 сотка. Есть подвал и место под авто.

Новости Днепра про Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушняка

Шевченковский район

Купить дом в Днепре в Шевченковском районе обойдется в 315 тыс грн. Здание было построено относительно недавно – в начале 2000-х, однако его продают под реконструкцию. Территориально он находится в районе поселка Мирный.

В дом не проведены коммуникации, а во дворе есть теплица, баня, место под бассейн. Отопление в доме печное. Удобства во дворе. В доме 3 комнаты, общая площадь 90 кв м, стены из ракушняка.

Новости Днепра про Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушняка

Соборный район

Купить дом в Днепре в районе Подстанции обойдется в 1,1 млн грн. В доме один этаж, 3 комнаты, общая площадь 69 кв м. Участок 7,2 сотки. Состояние жилое. Есть газовое отопление, удобства.

Новости Днепра про Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушняка 

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Новости Днепра про Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушнякаУкраїнська Новости Днепра про Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушнякаРусский

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