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  • «Сами повыбивали старые окна молотком»: Филатов о курьезах связанные с «прилетами» в Днепре

«Сами повыбивали старые окна молотком»: Филатов о курьезах связанные с «прилетами» в Днепре

Сегодня 10:43
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Бывает и такое.

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Мэр Днепра Борис Филатов поделился курьезной историей, связанной с ликвидацией последствий вражеских прилетов. Об этом он рассказал на своей Facebook-странице.

После ракетных атак многие из горожан остаются без окон, стекло на которых выносит взрывной волной. Как рассказал Филатов, обычно это старые деревянные окна и после таких случаев горсовет помогает установить новые металлопластиковые.

Именно поэтому некоторые горожане хотят «схитрить» и заменить свои старые окна новыми, воспользовавшись ситуацией. После одного из прилетов в пострадавшей от взрывной волны многоэтажки заменили окна. Жители соседнего дома, где этого не сделали, пожаловались на «произвол» городскому голове.

Борис Филатов начал разбираться в деле, однако как оказалось…. они сами разбили стекло молотком на всех окнах в подъезде.

Снова ракета. Снова взрыв. Снова меняем окна.

В другом доме, конечно.

Все изменили.

При чем вылетают преимущественно окна старые, деревянные.

А мэрия ставит новый металлопластик.

Приходят граждане: «Борис Альбертович, мы из соседнего дома, у нас тоже окна вылетели, но Ваши подчиненные ничего не делают»

Вызываю подчиненных. Кричу матом.

Подчиненные молчат. Переминаются с ноги на ногу.

«Почему молчите; скота?

«Как бы вам, так сказать, чтобы вы поверили?

Дело в том, что этот дом, да, по соседству.

Но через три улицы.

Туда взрывная волна не дошла»

«III???»

«Просто граждане, зная, что всем ставят новые металлопластиковые окна, вышибли стекла молотком. Во всем

подъезде»

Они. Выбили. Стекло. Молотком, – написал Борис Филатов.

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