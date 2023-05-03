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  • Самоубийства заключенных в исправительной колонии Кривого Рога: что говорит омбудсман

Самоубийства заключенных в исправительной колонии Кривого Рога: что говорит омбудсман

Сегодня 17:11
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В Криворожской исправительной колонии заключенные совершили самоубийства.

Новости Днепра про Самоубийства заключенных в исправительной колонии Кривого Рога: что говорит омбудсман

Недавно в Офис омбудсмана поступила информация о нарушении прав заключенных в Криворожской исправительной колонии. Известно, что отбывающие наказание в учреждении, люди совершают самоубийства. Более того, эти случаи не единичны.

В последний раз случаи самоубийств зафиксировали 26 и 27 апреля. Об этом рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец.

Во время визита в учреждение представители омбудсмана установили, что в колонии нарушают права заключенных. В частности, с ними жестоко обращаются во время обысков, не давая посещать туалет и заставляя лежать на бетонном полу по 4 часа без движения.

Среди других нарушений:

  • факты дискриминации и стигматизации лиц, отбывающих наказание в учреждении;
  • нарушение права на достойные условия содержания (статья 25 Всеобщей декларации прав человека);
  • нарушение права на труд осужденных и защита от эксплуатации.

Кроме того, заключенные не имеют нормального доступа к медицинской помощи. А лиц, имеющих психические расстройства, отправляются в палаты-изоляторы без предварительного контроля специалистов. Также есть нарушения:

  • прав осужденных, нуждающихся в проведении планового хирургического вмешательства из-за отсутствия надлежащих условий;
  • права на тайну о состоянии здоровья: наличие в медчасти камер видеонаблюдения, в частности, в палате-изоляторе, манипуляционной и кабинетах врачей.

С целью устранения нарушений прав осужденных и заключенных в компетентные органы будут направлены акты реагирования, – отметил омбудсман Дмитрий Лубинец.

Вот в таких условиях находятся заключенные:

Новости Днепра про Самоубийства заключенных в исправительной колонии Кривого Рога: что говорит омбудсман

Новости Днепра про Самоубийства заключенных в исправительной колонии Кривого Рога: что говорит омбудсман

Новости Днепра про Самоубийства заключенных в исправительной колонии Кривого Рога: что говорит омбудсман

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Новости Днепра про Самоубийства заключенных в исправительной колонии Кривого Рога: что говорит омбудсманУкраїнська Новости Днепра про Самоубийства заключенных в исправительной колонии Кривого Рога: что говорит омбудсманРусский

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