Самоубийства заключенных в исправительной колонии Кривого Рога: что говорит омбудсман

Недавно в Офис омбудсмана поступила информация о нарушении прав заключенных в Криворожской исправительной колонии. Известно, что отбывающие наказание в учреждении, люди совершают самоубийства. Более того, эти случаи не единичны.
В последний раз случаи самоубийств зафиксировали 26 и 27 апреля. Об этом рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец.
Во время визита в учреждение представители омбудсмана установили, что в колонии нарушают права заключенных. В частности, с ними жестоко обращаются во время обысков, не давая посещать туалет и заставляя лежать на бетонном полу по 4 часа без движения.
Среди других нарушений:
Кроме того, заключенные не имеют нормального доступа к медицинской помощи. А лиц, имеющих психические расстройства, отправляются в палаты-изоляторы без предварительного контроля специалистов. Также есть нарушения:
С целью устранения нарушений прав осужденных и заключенных в компетентные органы будут направлены акты реагирования, – отметил омбудсман Дмитрий Лубинец.
Вот в таких условиях находятся заключенные:
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