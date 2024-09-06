Самому младшему 4 года: количество раненых из-за обстрела Павлограда возросло до 55

Самом младшему пострадавшему из-за удара по Павлограду всего 4 года.

В Павлограде на Днепропетровщине продолжаются аварийно-спасательные работы. Из-за вражеского удара по городу погиб человек. Все службы работают на месте попадания, сообщил глава облсовета Лукашук. Помощь оказали уже 55 пострадавшим, среди них — дети, младшему — 4 года.

Повреждены многоэтажки, выбиты окна, все последствия устанавливаются.

Лукашук обнародовал видео из Павлограда, где можно увидеть масштабы атаки на гражданские объекты в городе.

Напомним, по Павлограду нанесли удар пятью баллистическими ракетами. Ранее сообщалось об одном погибшем и полусотне пострадавших.

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