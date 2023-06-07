Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.23 ориентировочно составили:

Потери России в войне в Украине на утро среды, 7 июня, составили 880 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 212030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет.

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