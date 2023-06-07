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Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в Украине

Сегодня 10:00
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Потери России в войне в Украине на утро среды, 7 июня, составили 880 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 212030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет.

Новости Днепра про Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 212030 (+880) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3873 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин — 7560 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 3640 (+37) ед,
  • РСЗО — 594 (+4) ед,
  • средства ПВО — 352 (+1) ед,
  • самолетов — 314 (+1) ед,
  • вертолетов — 299 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3219 (+7),
  • крылатые ракеты — 1171 ед,
  • корабли /катера — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6349 (+17) ед,
  • специальная техника — 492 (+3)

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Новости Днепра про Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в УкраинеУкраїнська Новости Днепра про Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в УкраинеРусский

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