Самолет, вертолет, 3600 оккупантов и 63 БПЛА: потери России в Украине за неделю

Об этом сообщает первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.
Общие боевые потери противника на 03-09.04 ориентировочно составили:
Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 9 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 178150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 ББМ и 14 БПЛА.
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