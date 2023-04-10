Самолет, вертолет, 3600 оккупантов и 63 БПЛА: потери России в Украине за неделю

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 9 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 178150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 ББМ и 14 БПЛА.

Об этом сообщает первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram .

За неделю, с 3 по 9 апреля, украинские военные ликвидировали 3600 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 63 БПЛА.

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