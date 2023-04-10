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Самолет, вертолет, 3600 оккупантов и 63 БПЛА: потери России в Украине за неделю

Сегодня 06:45
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За неделю, с 3 по 9 апреля, украинские военные ликвидировали 3600 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 63 БПЛА.

Новости Днепра про Самолет, вертолет, 3600 оккупантов и 63 БПЛА: потери России в Украине за неделю

Об этом сообщает первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

Общие боевые потери противника на 03-09.04 ориентировочно составили:

  • личного состава 3600 человек ликвидировано,
  • танков — 18 ед,
  • боевых бронированных машин — 38 ед,
  • артиллерийских систем — 53 ед,
  • РСЗО — 6 ед,
  • средств ПВО — 3 ед,
  • самолетов — 1 ед,
  • вертолетов — 1 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 63,
  • крылатых ракет — 0,
  • кораблей /катеров — 0 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 65 ед,
  • специальной техники — 13.

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 9 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 178150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 ББМ и 14 БПЛА.

Новости Днепра про Самолет, вертолет, 3600 оккупантов и 63 БПЛА: потери России в Украине за неделюУкраїнська Новости Днепра про Самолет, вертолет, 3600 оккупантов и 63 БПЛА: потери России в Украине за неделюРусский

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