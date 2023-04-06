С вшами и без еды: в Кривом Роге у горе-матери изъяли троих детей, живших в бесчеловечных условиях

В Кривом Роге изъяли троих детей, живших в антисанитарных условиях.

Об этом сообщили в службе по делам детей исполкома Саксаганского райсовета.

4 апреля у горе-матери забрали троих малолетних детей, которые росли в бесчеловечных условиях. По словам соцработников, в доме было грязно, везде валялся мусор и стояла страшная вонь.

Все трое детей были голодны и в грязной одежде. При осмотре у них обнаружили педикулез. В доме не было продуктов и элементарных средств гигиены. Сейчас малыши находятся в больнице, а маму ждет суд.

Напомним, ранее мы писали о жительнице Бахмута, которая год провела в подвале под бомбами, а в Днепре родила ребенка.

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