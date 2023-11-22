«С шаурмой не заходить и не спрашивать почему»: водитель маршрутки из Днепра установил «строгие» правила проезда

Строгие правила проезда установил водитель маршрутки №124, сообщают днепряне.
Водитель маршрутки №124А запретил заходить в салон с шаурмой и кофе. Вероятно, были неприятные прецеденты, поэтому маршрутщику пришлось отдельно прописать этот запрет в объявлении на дверях транспорта.
С кофе и шаурмой не заходить. Да не спрашивать почему! Повторяю не спрашивать почему! – сказано в предупреждении.
Официальных запретов на еду в транспорте не существует, но есть негласное правило этикета, предусматривающее, что заходить в салон с открытыми напитками или едой – это неуважение к другим пассажирам. Впрочем, часто водители вешают таблички, где просят не курить/не мусорить/не есть и не употреблять алкогольные напитки внутри салона.
В Минюсте напоминают правила поведения в транспорте. Так, нельзя:
Также пассажирам общественного транспорта запрещено провозить:
Заметим, что курить запрещено и водителям, они не могут разговаривать с пассажирами, есть, пить, во время движения автобуса.
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