«С шаурмой не заходить и не спрашивать почему»: водитель маршрутки из Днепра установил «строгие» правила проезда

В Днепре водитель маршрутки установил "строгие" правила.

Строгие правила проезда установил водитель маршрутки №124, сообщают днепряне.

Водитель маршрутки №124А запретил заходить в салон с шаурмой и кофе. Вероятно, были неприятные прецеденты, поэтому маршрутщику пришлось отдельно прописать этот запрет в объявлении на дверях транспорта.

С кофе и шаурмой не заходить. Да не спрашивать почему! Повторяю не спрашивать почему! – сказано в предупреждении.

Официальных запретов на еду в транспорте не существует, но есть негласное правило этикета, предусматривающее, что заходить в салон с открытыми напитками или едой – это неуважение к другим пассажирам. Впрочем, часто водители вешают таблички, где просят не курить/не мусорить/не есть и не употреблять алкогольные напитки внутри салона.

Что нельзя делать в транспорте?

В Минюсте напоминают правила поведения в транспорте. Так, нельзя:

при движении отвлекать внимание водителя от управления;

открывать двери транспортного средства до полной его остановки;

препятствовать закрытию двери;

размещать багаж в тех местах, где это препятствует свободному передвижению пассажиров вдоль салона;

производить поправку в билете и передавать его другому лицу;

перевозить багаж и ручную кладь на сиденье;

пользоваться аварийным оборудованием без надобности;

нарушать общественный порядок и т.д.

Также пассажирам общественного транспорта запрещено провозить:

взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие вещества с резким запахом и наркотические вещества;

колющие, режущие предметы без надлежащей упаковки;

огнестрельное оружие без чехлов и разрешений на ношение и хранение;

громоздкий багаж размером более 100х50х30см или весом более 40 кг;

проезжать в одежде и провозить багаж, загрязняющий одежду пассажиров, обшивку салона и сиденья;

курить в салоне.

Заметим, что курить запрещено и водителям, они не могут разговаривать с пассажирами, есть, пить, во время движения автобуса.

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