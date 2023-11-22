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  • «С шаурмой не заходить и не спрашивать почему»: водитель маршрутки из Днепра установил «строгие» правила проезда

«С шаурмой не заходить и не спрашивать почему»: водитель маршрутки из Днепра установил «строгие» правила проезда

Сегодня 17:05
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В Днепре водитель маршрутки установил "строгие" правила.

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Строгие правила проезда установил водитель маршрутки №124, сообщают днепряне.

Водитель маршрутки №124А запретил заходить в салон с шаурмой и кофе. Вероятно, были неприятные прецеденты, поэтому маршрутщику пришлось отдельно прописать этот запрет в объявлении на дверях транспорта.

С кофе и шаурмой не заходить. Да не спрашивать почему! Повторяю не спрашивать почему! – сказано в предупреждении.

Официальных запретов на еду в транспорте не существует, но есть негласное правило этикета, предусматривающее, что заходить в салон с открытыми напитками или едой – это неуважение к другим пассажирам. Впрочем, часто водители вешают таблички, где просят не курить/не мусорить/не есть и не употреблять алкогольные напитки внутри салона.

Новости Днепра про

Что нельзя делать в транспорте?

В Минюсте напоминают правила поведения в транспорте. Так, нельзя:

  • при движении отвлекать внимание водителя от управления;
  • открывать двери транспортного средства до полной его остановки;
  • препятствовать закрытию двери;
  • размещать багаж в тех местах, где это препятствует свободному передвижению пассажиров вдоль салона;
  • производить поправку в билете и передавать его другому лицу;
  • перевозить багаж и ручную кладь на сиденье;
  • пользоваться аварийным оборудованием без надобности;
  • нарушать общественный порядок и т.д.

Также пассажирам общественного транспорта запрещено провозить:

  • взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие вещества с резким запахом и наркотические вещества;
  • колющие, режущие предметы без надлежащей упаковки;
  • огнестрельное оружие без чехлов и разрешений на ношение и хранение;
  • громоздкий багаж размером более 100х50х30см или весом более 40 кг;
  • проезжать в одежде и провозить багаж, загрязняющий одежду пассажиров, обшивку салона и сиденья;
  • курить в салоне.

Заметим, что курить запрещено и водителям, они не могут разговаривать с пассажирами, есть, пить, во время движения автобуса.

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