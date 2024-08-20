С сентября в Украине заработает «Национальный кэшбэк»: как это будет

В Украине таки заработает "Национальный кэшбэк".

Правительство приняло решение о запуске Национального кэшбека со 2 сентября. Его украинцы смогут оформлять через приложение Дія. Об этом сообщают пресс-служба Минэкономики и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Программа заработает 2 сентября 2024 года. Она позволит получать до 3 тысяч гривен ежемесячно компенсации за покупку товаров украинского производства. Денежные средства можно будет потратить на медицинские или коммунальные услуги, а также на спорт, кино, билеты на поезд и другие. Или задонатить на ВСУ или купить военные облигации.

Кешбек – это возможность поддержать украинцев финансово, особенно в преддверии старта отопительного сезона, ведь средства, полученные из кэшбека, можно будет расходовать, в частности, на оплату коммунальных услуг. Государство уже имело опыт подобных программ, например, есть Поддержка во время COVID-19. Тогда более 10 млн украинцев открыли карты в банках для получения средств от государства. И потратили более 3,5 млрд грн на книги, кино, лекарства, билеты на путешествия, абонементы в спортзалы или билеты в театры, – рассказала первый вице-премьер-министр Украины – министер экономики Юлия Свириденко.

Граждане смогут подключиться к программе через Дію, там в несколько кликов будет доступна информация о сумме начисленного кэшбека.

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