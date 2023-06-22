С сегодняшнего дня возобновляется движение поездов на участке Никополь-Кривой Рог–Тимково

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Об этом сообщили в городском совете.

С 22 июня возобновляется движение поездов на участке Никополь-Кривой Рог-Тимково.

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В Днепре на 22 июня запланированы отключения света.

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