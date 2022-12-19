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  • С пультом и на солнечных батарейках: как выбрать гирлянду на Новый год и блекаут

С пультом и на солнечных батарейках: как выбрать гирлянду на Новый год и блекаут

Сегодня 19:56
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Светящаяся гирлянда стала одним из неотъемлемых атрибутов украшения елки и дома в новогодние праздники. А во время отключения электричества она может «работать» как еще один источник света, если источником питания служат батарейки. При этом главное, чтобы гирлянда была безопасной и минимум не сломалась в самое неподходящее время. Журналисты dnepr.info разбирались как правильно ее выбрать.

Новости Днепра про С пультом и на солнечных батарейках: как выбрать гирлянду на Новый год и блекаут

Категорически запрещено покупать гирлянды с рук на рынках и просто точках на улице. Поскольку товар часто не имеет необходимых сертификатов соответствия. Их наличие говорит о том, что гирлянда отвечает основным техническим требованиям.

Также на упаковке и инструкции должен быть трилистник – знак технического регламента. Он означает, что провод новогоднего украшения может выдержать перепады в сети. В идеале на самом шнуре должен быть предохранитель – при скачках напряжения он просто выключает гирлянду.

Наиболее безопасными также считаются гирлянды на батарейках.

Самые лучшие лампочки в гирлянде – светодиодные. Они не греются и потребляют минимум энергии.

«Провод с лампочками» должен иметь инструкцию на украинском языке. Также надписи на украинском должны быть на коробке изделия. Это значит, что товар был ввезен в страну легально.

При покупке гирлянды нужно проверить ее на несколько параметров: работают ли все лампочки, не нагревается ли она, есть ли запах от проводов.

У гирлянды должна быть плотная и гибкая изоляция.

Если планируется, что гирлянда будет украшать улицу, то у нее должен быть уровень защиты не ниже ip44. Это позволит выдержать ей мороз и дождь.

Не стоит использовать гирлянду, когда никого нет в комнате и подключать ее в розетку, к которой уже подключены другие приборы. Мощность гирлянды должна быть не более 50 ватт.

Украшение с огоньками нельзя сильно сгибать, ставить на провода что-то тяжелое.

Современные гирлянды работают не только от сети или батареек ААА, но и без них, получая заряд по принципу пауэрбанка. А запускать их можно как с пульта, так и с помощью специального приложения в телефоне. Чем в гирлянде больше дополнительных функций, таких как аккумулятор или пульт, тем она будет стоить дороже.

Самую простую в Днепре можно за 133 грн. Длина провода с лампами составляет 5 метров, на ней 100 лампочек. Работает от сети.

Новости Днепра про С пультом и на солнечных батарейках: как выбрать гирлянду на Новый год и блекаут

Аналогичная по длине и свечению гирлянда, но работающая от батареек обойдется в 300 грн.

Новости Днепра про С пультом и на солнечных батарейках: как выбрать гирлянду на Новый год и блекаут

Гирлянда, работающая от батареек и при этом имеющая длину 10 метров стоит 800 грн.

Новости Днепра про С пультом и на солнечных батарейках: как выбрать гирлянду на Новый год и блекаут

Гирлянда на светодиодах с 300 лампочками и длиной 30 метров обойдется в 1355 грн. Особенностью ее является то, что гирлянда работает не только от сети, но и имеет солнечную батарею.

Новости Днепра про С пультом и на солнечных батарейках: как выбрать гирлянду на Новый год и блекаут

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Новости Днепра про С пультом и на солнечных батарейках: как выбрать гирлянду на Новый год и блекаутУкраїнська Новости Днепра про С пультом и на солнечных батарейках: как выбрать гирлянду на Новый год и блекаутРусский

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