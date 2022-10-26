С помощью приложения єППО сбили российскую ракету

Про це повідомив один із розробників Геннадій Сульдін.
Известно, что русский Калибр летел на малой высоте и военным было тяжело его зафиксировать. Но случилось так, что ракету заметили несколько человек, которые рассказали об этом с помощью приложения «єПВО».
Благодаря этому военные получили достаточно времени, чтобы сбить «Калибр» с ПЗРК «Игла» на юге Украины.
Отмечается, что военным особенно важны данные из сельской местности о российских ракетах и дронах-камикадзе, ведь они чаще всего идут на низкой высоте в малонаселенных районах.
Чтобы присоединиться к проекту – загрузите приложение в плеймаркете. Для владельцев айфонов приложения пока нет, но разработчики обещают в скором времени разработать и его. Если вы увидели ракету — откройте приложение, выберите тип воздушной цели (ракета, шахед или беспилотник), направьте смартфон в направлении движения цели и нажмите большую красную кнопку. И эти данные пойдут подразделениям ПВО.
Читайте также:
Автор:
Украинские военные на Юге ликвидировали два КА-52 россиянина.
Сегодня утро украинцев снова началось с воздушной тревоги.
Сегодня утром российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами.
Сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровщине…
В Днепре масса жилмассивов, но носят они в основном «нейтральные» названия: Сокол, Тополь, Победа, Красный Камень. Но есть и названные в «честь» других стран. Так, в городе есть своя «Корея». Откуда она взялась и почему так называется – разбирались журналисты…
Из-за снижения уровня воды в реке Днепр на поверхность выплыли много разных предметов.
Петриковская роспись может появиться на украинских боевых самолетах
В воскресенье, 23 октября, в Желтых Водах неизвестный ограбил 36-летнюю женщину.
Сегодня, 26 октября, в Днепре на Донецком шоссе произошла авария. Там перевернулась "ГАЗель" с хлебом.
Мэр Днепра прокомментировал заявление министерства войны РФ и вчерашний ракетный удар по Днепру.
В одном из парков Днепра работал кинотеатр «второго» экрана или, как его еще называли: «детский кинозал». «Остатки» здания сохранились до сих пор. За свою историю кинотеатр успел побывать и видеосалоном, и ночным клубом.
Вчера поздно вечером россияне атаковали Днепр.
В Днепре два трамвая завтра закончат работу раньше.
В Днепре от вражеской ракеты погибла 25-летняя девушка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!