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С помощью приложения єППО сбили российскую ракету

Сегодня 17:32
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Цифровизация в Украине идет полным ходом – недавно с помощью приложения "єПВО" сбили крылатую ракету.

Новости Днепра про С помощью приложения єППО сбили российскую ракету

Про це повідомив один із розробників Геннадій Сульдін.

Известно, что русский Калибр летел на малой высоте и военным было тяжело его зафиксировать. Но случилось так, что ракету заметили несколько человек, которые рассказали об этом с помощью приложения «єПВО».

Благодаря этому военные получили достаточно времени, чтобы сбить «Калибр» с ПЗРК «Игла» на юге Украины.

Отмечается, что военным особенно важны данные из сельской местности о российских ракетах и ​​дронах-камикадзе, ведь они чаще всего идут на низкой высоте в малонаселенных районах.

Чтобы присоединиться к проекту – загрузите приложение в плеймаркете. Для владельцев айфонов приложения пока нет, но разработчики обещают в скором времени разработать и его. Если вы увидели ракету — откройте приложение, выберите тип воздушной цели (ракета, шахед или беспилотник), направьте смартфон в направлении движения цели и нажмите большую красную кнопку. И эти данные пойдут подразделениям ПВО.

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