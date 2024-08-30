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  • С неба сыпался пепел, а с разных уголков города виден дым: пригород Днепра охватило огнем (ВИДЕО)

С неба сыпался пепел, а с разных уголков города виден дым: пригород Днепра охватило огнем (ВИДЕО)

Сегодня 20:56
просмотров

Левый берег Днепра накрыло странным пеплом, а за городом виден огонь.

Новости Днепра про С неба сыпался пепел, а с разных уголков города виден дым: пригород Днепра охватило огнем (ВИДЕО)

Вечером пятницы, 30 августа, жители жилмассива Левобережный-3 заметили сыпавшийся с неба странный пепел. Куски сгоревших останков неизвестно чего летали над улицами города.

Извержение вулкана? С неба сыпется пепел, — писали местные в Facebook-сообществе «Левобережный-3».

На видео, которое распространили в сети, видно, что с неба действительно сыпятся куски обгоревшего камыша или листьев.

Скорее всего, причиной появления пепла являются масштабные природные пожары, охватившие пригород Днепра. Столбы дыма хорошо видны из разных частей города. Сообщается, что горят поля у Александровки.

Официальных подробностей пока нет.

Новости Днепра про С неба сыпался пепел, а с разных уголков города виден дым: пригород Днепра охватило огнем (ВИДЕО)

Авторы видео отмечают, что так сейчас выглядит трасса Днепр – Харьков. Пламя охватило поля вокруг дороги.

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Новости Днепра про С неба сыпался пепел, а с разных уголков города виден дым: пригород Днепра охватило огнем (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про С неба сыпался пепел, а с разных уголков города виден дым: пригород Днепра охватило огнем (ВИДЕО)Русский

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