С элементами защиты: в Украине будут выдавать обновленные водительские удостоверения

С сегодняшнего дня, 1 августа, сервисные центры МВД начнут выдавать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства с дополнительными элементами защиты.
Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык в эфире телеканала «Киев24».
Дополнительно добавляется к защите свидетельств о регистрации и водительских удостоверениях маркировочный защитный элемент, который будет состоять из трех букв и шести цифр, — рассказал Николай Рудык.
По его словам, такая дополнительная защита существенно снизит риск подделки документов.
Ранее уже было добавлено на свидетельство о регистрации транспортного средства QR-код, с помощью которого можно перейти на сайт сервисного центра МВД и проверить данные транспортного средства – марку, модель, номер кузова, номерной знак, дату регистрации, серию и номер свидетельства.
Все ранее полученные в сервисных центрах МВД документы останутся действительными, ими можно будет пользоваться дальше. Однако по желанию можно обменять водительские удостоверения и свидетельства регистрации транспорта на новые.
Кроме того, Николай Рудык рассказал о ходе борьбы против изготовления фальшивых документов.
Мониторим социальные сети, довольно часто граждане самостоятельно нам сообщают о фейковых ресурсах, которые предлагают купить водительские документы. Так что все обнаруженные ссылки и объявления о поддельных документах мы направляем в Киберполицию, которая отрабатывает полученные данные, — сказал он.
В МВД призывают не пользоваться мошенниками и не покупать поддельные документы.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре задержали нетрезвого водителя и обнаружили у него поддельные документы.
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