С элементами защиты: в Украине будут выдавать обновленные водительские удостоверения

В сервисных центрах МВД будут выдаваться обновленные бланки водительских документов.

С сегодняшнего дня, 1 августа, сервисные центры МВД начнут выдавать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства с дополнительными элементами защиты.

Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык в эфире телеканала «Киев24».

Дополнительно добавляется к защите свидетельств о регистрации и водительских удостоверениях маркировочный защитный элемент, который будет состоять из трех букв и шести цифр, — рассказал Николай Рудык.

По его словам, такая дополнительная защита существенно снизит риск подделки документов.

Ранее уже было добавлено на свидетельство о регистрации транспортного средства QR-код, с помощью которого можно перейти на сайт сервисного центра МВД и проверить данные транспортного средства – марку, модель, номер кузова, номерной знак, дату регистрации, серию и номер свидетельства.

Все ранее полученные в сервисных центрах МВД документы останутся действительными, ими можно будет пользоваться дальше. Однако по желанию можно обменять водительские удостоверения и свидетельства регистрации транспорта на новые.

Кроме того, Николай Рудык рассказал о ходе борьбы против изготовления фальшивых документов.

Мониторим социальные сети, довольно часто граждане самостоятельно нам сообщают о фейковых ресурсах, которые предлагают купить водительские документы. Так что все обнаруженные ссылки и объявления о поддельных документах мы направляем в Киберполицию, которая отрабатывает полученные данные, — сказал он.

В МВД призывают не пользоваться мошенниками и не покупать поддельные документы.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре задержали нетрезвого водителя и обнаружили у него поддельные документы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: