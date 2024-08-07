С Днепропетровщины выдворят нелегала из Туркменистана

В Днепропетровской области сотрудники Миграционной службы Украины обнаружили очередной случай нарушения законодательства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории региона, был задержан гражданин Туркменистана, незаконно находившийся на территории Украины.
По данным Миграционной службы, иностранец скрывался от стражей порядка, нарушив правила пребывания в стране. Однако его уличили во время рейда, проведенного миграционниками и полицией.
В настоящее время гражданин Туркменистана находится под стражей. Проводится проверка документов, устанавливаются обстоятельства его незаконного пребывания в Украине. По результатам проверки будет принято решение о его дальнейшей судьбе.
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