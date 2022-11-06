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  • С декабря в Украине будут действовать новые правила получения водительского удостоверения: что изменится

С декабря в Украине будут действовать новые правила получения водительского удостоверения: что изменится

Сегодня 11:37
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В Украине с 14 декабря изменятся правила получения водительских удостоверений и документов регистрации транспортных средств.
Новости Днепра про С декабря в Украине будут действовать новые правила получения водительского удостоверения: что изменится

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Уже с середины первого месяца зимы в Украине можно будет не получать пластиковое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Теперь эти документы можно получать в электронном виде. Украинцам будет предоставлена возможность выбора формы документов.

Выбирать будут среди:

  • онлайн оформление только электронного варианта
  • оформление пластиковых карт

Новости Днепра про С декабря в Украине будут действовать новые правила получения водительского удостоверения: что изменитсяУкраїнська Новости Днепра про С декабря в Украине будут действовать новые правила получения водительского удостоверения: что изменитсяРусский

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