С декабря в Украине будут действовать новые правила получения водительского удостоверения: что изменится

Уже с середины первого месяца зимы в Украине можно будет не получать пластиковое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Теперь эти документы можно получать в электронном виде. Украинцам будет предоставлена возможность выбора формы документов.
Выбирать будут среди:
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