С декабря в Украине будут действовать новые правила получения водительского удостоверения: что изменится

В Украине с 14 декабря изменятся правила получения водительских удостоверений и документов регистрации транспортных средств.

Уже с середины первого месяца зимы в Украине можно будет не получать пластиковое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Теперь эти документы можно получать в электронном виде. Украинцам будет предоставлена возможность выбора формы документов.

Выбирать будут среди:

онлайн оформление только электронного варианта

оформление пластиковых карт

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