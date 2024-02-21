С чужим паспортом: житель Днепра «под прикрытием» распивал пиво посреди улицы

В Днепре за распитие алкоголя задержали мужчину с поддельным паспортом.

Днем 20 февраля в Соборном районе патрульные заметили мужчину, пившего пиво посреди улицы.

Инспекторы подошли к мужчине, чтобы зафиксировать правонарушения. В ходе проверки документов патрульные заподозрили, что паспорт может быть поддельным.

Было заметно, что фотография вклеена самостоятельно. Мужчина потом признался, что нашел паспорт на улице.

Патрульные установили подлинные данные гражданина и оформили протокол по ч. 3 ст. 178 (Распитие алкогольных напитков в общественном месте лицом, которое дважды в течение года подвергалось взысканию) КУоАП.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Подробности выяснит следователь.

Напомним, ранее мы писали о том, что посреди улицы Рабочей нашли сверток с надписью «не бомба». В полиции сообщили, что сообщений об этом не поступало, но правоохранители зафиксировали этот факт для проверки.

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