С чужим паспортом: житель Днепра «под прикрытием» распивал пиво посреди улицы

Днем 20 февраля в Соборном районе патрульные заметили мужчину, пившего пиво посреди улицы.
Инспекторы подошли к мужчине, чтобы зафиксировать правонарушения. В ходе проверки документов патрульные заподозрили, что паспорт может быть поддельным.
Было заметно, что фотография вклеена самостоятельно. Мужчина потом признался, что нашел паспорт на улице.
Патрульные установили подлинные данные гражданина и оформили протокол по ч. 3 ст. 178 (Распитие алкогольных напитков в общественном месте лицом, которое дважды в течение года подвергалось взысканию) КУоАП.
На место была вызвана следственно-оперативная группа. Подробности выяснит следователь.
Напомним, ранее мы писали о том, что посреди улицы Рабочей нашли сверток с надписью «не бомба». В полиции сообщили, что сообщений об этом не поступало, но правоохранители зафиксировали этот факт для проверки.
Читайте также:
Автор:
Не стало днепровского художника Александра Демидова.
На месте Дома книги в Днепре в 1950-х годах стоял…
Жена следователя из Днепра приобрела Tesla в 2022 году выпуска…
Инициатива продлится до 31 марта!
Не стало днепровского художника Александра Демидова.
На месте Дома книги в Днепре в 1950-х годах стоял старинный особняк. В нем находилась поликлиника. Рядом, там, где сегодня находится продуктовый магазин – находилось еще одно старинное здание.
Светлая память!
Жена следователя из Днепра приобрела Tesla в 2022 году выпуска за 10 тысяч гривен.
Инициатива продлится до 31 марта!
В Днепропетровской области не собираются проводить принудительную эвакуацию.
Будьте внимательны!
Спасибо нашим защитникам!
Зарядите телефон!
Захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!