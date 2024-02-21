Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • С чужим паспортом: житель Днепра «под прикрытием» распивал пиво посреди улицы

С чужим паспортом: житель Днепра «под прикрытием» распивал пиво посреди улицы

Сегодня 12:58
просмотров

В Днепре за распитие алкоголя задержали мужчину с поддельным паспортом.

Новости Днепра про С чужим паспортом: житель Днепра

Днем 20 февраля в Соборном районе патрульные заметили мужчину, пившего пиво посреди улицы.

Инспекторы подошли к мужчине, чтобы зафиксировать правонарушения. В ходе проверки документов патрульные заподозрили, что паспорт может быть поддельным.

Было заметно, что фотография вклеена самостоятельно. Мужчина потом признался, что нашел паспорт на улице.

Патрульные установили подлинные данные гражданина и оформили протокол по ч. 3 ст. 178 (Распитие алкогольных напитков в общественном месте лицом, которое дважды в течение года подвергалось взысканию) КУоАП.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Подробности выяснит следователь.

Напомним, ранее мы писали о том, что посреди улицы Рабочей нашли сверток с надписью «не бомба». В полиции сообщили, что сообщений об этом не поступало, но правоохранители зафиксировали этот факт для проверки.

Читайте также:

Новости Днепра про С чужим паспортом: житель Днепра Українська Новости Днепра про С чужим паспортом: житель Днепра Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Ушел из жизни известный художник из Днепра
Новости Днепра
Сегодня 14:49
Ушел из жизни известный художник из Днепра

Не стало днепровского художника Александра Демидова.

Детская поликлиника и фонтан в сквере: что раньше было на месте Дома книги в Днепре (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:59
Детская поликлиника и фонтан в сквере: что раньше было на месте Дома книги в Днепре (ФОТО)

На месте Дома книги в Днепре в 1950-х годах стоял…

Жена следователя из Днепра купила TESLA за 10 тыс. грн, хотя цена «с рук» стартует от 30 тыс. долларов
Новости Днепра
Сегодня 12:02
Жена следователя из Днепра купила TESLA за 10 тыс. грн, хотя цена «с рук» стартует от 30 тыс. долларов

Жена следователя из Днепра приобрела Tesla в 2022 году выпуска…

В Днепре собирают российские книги, чтобы приобрести авто для Сил обороны: куда нести
Новости Днепра
Сегодня 10:47
В Днепре собирают российские книги, чтобы приобрести авто для Сил обороны: куда нести

Инициатива продлится до 31 марта!

Последние новости

Ушел из жизни известный художник из Днепра
Ушел из жизни известный художник из Днепра

Не стало днепровского художника Александра Демидова.

Сегодня 14:49
3
просмотров
Детская поликлиника и фонтан в сквере: что раньше было на месте Дома книги в Днепре (ФОТО)
Детская поликлиника и фонтан в сквере: что раньше было на месте Дома книги в Днепре (ФОТО)

На месте Дома книги в Днепре в 1950-х годах стоял старинный особняк. В нем находилась поликлиника. Рядом, там,  где сегодня находится продуктовый магазин – находилось еще одно старинное здание.

Сегодня 13:59
2
просмотров
В 86 лет умер борец за независимость Украины и диссидент Степан Хмара
В 86 лет умер борец за независимость Украины и диссидент Степан Хмара

Светлая память!

Сегодня 13:37
4
просмотров
Жена следователя из Днепра купила TESLA за 10 тыс. грн, хотя цена «с рук» стартует от 30 тыс. долларов
Жена следователя из Днепра купила TESLA за 10 тыс. грн, хотя цена «с рук» стартует от 30 тыс. долларов

Жена следователя из Днепра приобрела Tesla в 2022 году выпуска за 10 тысяч гривен.

Сегодня 12:02
6
просмотров
В Днепре собирают российские книги, чтобы приобрести авто для Сил обороны: куда нести
В Днепре собирают российские книги, чтобы приобрести авто для Сил обороны: куда нести

Инициатива продлится до 31 марта!

Сегодня 10:47
6
просмотров
На Днепропетровщине опровергли слухи о принудительной эвакуации некоторых районов
На Днепропетровщине опровергли слухи о принудительной эвакуации некоторых районов

В Днепропетровской области не собираются проводить принудительную эвакуацию.

Сегодня 10:42
2
просмотров
Важно: жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспорта
Важно: жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспорта

Будьте внимательны!

Сегодня 10:01
8
просмотров
На Днепропетровщине раздавались взрывы: работала ПВО
На Днепропетровщине раздавались взрывы: работала ПВО

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 07:41
2
просмотров
До 17:00: какие дома в Днепре сегодня останутся без света
До 17:00: какие дома в Днепре сегодня останутся без света

Зарядите телефон!

Сегодня 07:00
7
просмотров
Погода на 21 февраля: в Днепре ожидается дождь со снегом
Погода на 21 февраля: в Днепре ожидается дождь со снегом

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх