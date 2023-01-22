С «черной шапочкой» на голове: на Днепропетровщине появилась необычная птичка

Сойки встречаются в нашем регионе довольно часто, но наш земляк Роман Рысь сфотографировал кавказский подвид нашей обыкновенной птички.

Фотография птички появилась на фейсбук-странице «Птицы Украины».

Действительно, эта сойка считается редкой в нашей области. Ее особая характерная черта – «черная шапочка» на голове.

Эти птицы очень осторожны, поэтому их редко кому удается увидеть. В природе сойка избегает открытых мест, больше любит перелеты с кроны на крону.

Кстати, фотограф Роман Рысь предполагает, что эти сойки попали к нам, скорее всего, из Донбасса.

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