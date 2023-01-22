Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • С «черной шапочкой» на голове: на Днепропетровщине появилась необычная птичка

С «черной шапочкой» на голове: на Днепропетровщине появилась необычная птичка

Сегодня 20:59
просмотров

Сойки встречаются в нашем регионе довольно часто, но наш земляк Роман Рысь сфотографировал кавказский подвид нашей обыкновенной птички.

Новости Днепра про С

Фотография птички появилась на фейсбук-странице «Птицы Украины».

Новости Днепра про С

Действительно, эта сойка считается редкой в нашей области. Ее особая характерная черта – «черная шапочка» на голове.

Эти птицы очень осторожны, поэтому их редко кому удается увидеть. В природе сойка избегает открытых мест, больше любит перелеты с кроны на крону.

Кстати, фотограф Роман Рысь предполагает, что эти сойки попали к нам, скорее всего, из Донбасса.

Читайте также:

Новости Днепра про С Українська Новости Днепра про С Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Украл на сумму почти 120 тысяч гривен: на Днепропетровщине задержали серийного вора кабеля
    Новости Днепра
    19.01.2023 08:00
    Украл на сумму почти 120 тысяч гривен: на Днепропетровщине задержали серийного вора кабеля

    Об этом сообщают в отделе коммуникаций полиции Днепропетровской области, ссылаясь…

    На Днепропетровщине задержан мужчина, ограбивший 8-летнего мальчика
    Новости Днепра
    18.01.2023 08:00
    На Днепропетровщине задержан мужчина, ограбивший 8-летнего мальчика

    Преступнику грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

    Много счастья: за год на Днепропетровщине родилось рекордное количество двойни и тройни
    Новости Днепра
    05.01.2023 06:45
    Много счастья: за год на Днепропетровщине родилось рекордное количество двойни и тройни

    В 2022 году в нашей области появилось на свет 16053…

    Плюс 24 патриота: в Днепре настоящий демографический бум
    Новости Днепра
    30.12.2022 09:30
    Плюс 24 патриота: в Днепре настоящий демографический бум

    Отличніе новости!

    Последние новости

    Подготовьтесь заранее: как в Днепре будут выключать свет в понедельник
    Подготовьтесь заранее: как в Днепре будут выключать свет в понедельник

    В понедельник, 23 января, в Днепре и области будут применены стабилизационные отключения света.

    Сегодня 20:40
    0
    просмотров
    Лукашук прокомментировал слухи о возможном наступлении россии
    Лукашук прокомментировал слухи о возможном наступлении россии

    Последнее время в сети разгоняют информацию о новом наступлении россиян на нескольких направлениях.

    Сегодня 19:42
    1
    просмотров
    В центре Нью-Йорка высадили 335 подсолнечников в поддержку украинцев (ФОТО)
    В центре Нью-Йорка высадили 335 подсолнечников в поддержку украинцев (ФОТО)

    В честь празднования Национального Дня соборности Украины в Нью-Йорке на площади Flatiron Plaza разместили инсталляцию из 335 подсолнечников.

    Сегодня 18:59
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области Subaru въехал в дерево: пассажир погиб, водитель в больнице
    В Днепропетровской области Subaru въехал в дерево: пассажир погиб, водитель в больнице

    Сегодня, 22 января, в 09:10 на линию «101» сообщили об аварии, произошедшей на улице Яцковского Сергея в Верхнеднепровске.

    Сегодня 17:57
    0
    просмотров
    Эвакуировал раненых бойцов с передовой: в Кривом Роге волонтер покончил жизнь самоубийством
    Эвакуировал раненых бойцов с передовой: в Кривом Роге волонтер покончил жизнь самоубийством

    Сегодня, 22 января, в Кривом Роге по улице Джохара Дудаева (бывшая Есенина) 60-летний мужчина выпал из окна 8-го этажа.

    Сегодня 17:09
    0
    просмотров
    В Днепре на Антоновича нашли тело женщины
    В Днепре на Антоновича нашли тело женщины

    Сегодня, 22 января, в Днепре на улице Антоновича местные жители обнаружили тело женщины.

    Сегодня 16:31
    1
    просмотров
    В ГУР заявили, что ВСУ могут освободить Кинбурнскую косу уже к лету
    В ГУР заявили, что ВСУ могут освободить Кинбурнскую косу уже к лету

    Кинбурнская коса может перейти под контроль сил обороны Украины до начала туристического сезона.

    Сегодня 16:13
    0
    просмотров
    Через Днепр продолжают курсировать эвакуационные поезда: подробности
    Через Днепр продолжают курсировать эвакуационные поезда: подробности

    Важная информация!

    Сегодня 15:00
    1
    просмотров
    В Днепре мужчина устроил стрельбу возле детского дома, где находились 6 детей
    В Днепре мужчина устроил стрельбу возле детского дома, где находились 6 детей

    19 января около 19:00 на улице Житомирской в ​​Днепре местный житель из огнестрельного оружия обстрелял детский дом семейного типа, в результате чего были повреждены окна и стены здания, а также автомобиль.

    Сегодня 14:18
    0
    просмотров
    Пришли сотни людей: в Днепре проходит панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января (ФОТО)
    Пришли сотни людей: в Днепре проходит панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января (ФОТО)

    14 января. Суббота. Праздничный день. Жители дома на Набережной Победы, 118 отдыхают, встречают гостей.

    Сегодня 13:38
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх