С башнями, замком и водопадом: где на Днепропетровщине находится дача-крепость (ФОТО)

В Каменском районе есть дача-крепость.

В поселке Днепровское Каменского района находится локальная достопримечательность – дача обычного советского архитектора Николая Хляпатуры. Но это не типичное дачное сооружение на участке в шесть соток. Архитектор Николай Хляпатура построил целый замок с домом, башней, фонтаном и каменными стенами. Местную достопримечательность, расположенную на берегу Днепра, называют «Дача архитектора», «Замок Архитектора», «Дача Хлепатуры», «Хляпик». О необычной достопримечательности напомнили в Facebook-сообществе Фотопутешествия по Украине.

Николай Хляпатура был талантливым инженером и архитектором. В Днепре установлены два памятника его авторства. Николай мог бы стать известным на всю страну, но вскоре после окончания университета, вернулся в поселок Днепровское, что неподалеку от Каменского.

Вместе с женой, которую безгранично любил, Николай всю жизнь работал на крахмало-паточном комбинате. После того как бывший архитектор получил от завода дачный участок, решил построить собственный замок. Импровизированную крепость мужчина начал возводить на берегу Днепра.

Более 20 лет понадобилось Николаю, чтобы построить башни, каменные стены и настоящий замок. Краеведы рассказывают, что в какой-то момент мужчина хотел бросить это дело, но благодаря жене, которая ободряла архитектора, дачный участок понемногу начал превращаться в королевское подворье.

В советское время в гости в архитектор часто привозили визитеров из комбината, которым показывали необычную архитектуру Николая Александровича.

Ныне вход на территорию достопримечательности свободен.

Николая Александровича, к сожалению, уже нет в живых, поэтому дача пустует, доступ к ней свободен, но территория под присмотром неравнодушных людей. Смотрители усадьбы косят траву и приводят в порядок территорию.

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