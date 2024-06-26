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  • С башнями, замком и водопадом: где на Днепропетровщине находится дача-крепость (ФОТО)

С башнями, замком и водопадом: где на Днепропетровщине находится дача-крепость (ФОТО)

Сегодня 17:39
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В Каменском районе есть дача-крепость.

Новости Днепра про С башнями, замком и водопадом: где на Днепропетровщине находится дача-крепость (ФОТО)

В поселке Днепровское Каменского района находится локальная достопримечательность – дача обычного советского архитектора Николая Хляпатуры. Но это не типичное дачное сооружение на участке в шесть соток.

Архитектор Николай Хляпатура построил целый замок с домом, башней, фонтаном и каменными стенами. Местную достопримечательность, расположенную на берегу Днепра, называют «Дача архитектора», «Замок Архитектора», «Дача Хлепатуры», «Хляпик».

О необычной достопримечательности напомнили в Facebook-сообществе Фотопутешествия по Украине.

 

Новости Днепра про С башнями, замком и водопадом: где на Днепропетровщине находится дача-крепость (ФОТО)

Николай Хляпатура был талантливым инженером и архитектором. В Днепре установлены два памятника его авторства. Николай мог бы стать известным на всю страну, но вскоре после окончания университета, вернулся в поселок Днепровское, что неподалеку от Каменского.

Вместе с женой, которую безгранично любил, Николай всю жизнь работал на крахмало-паточном комбинате. После того как бывший архитектор получил от завода дачный участок, решил построить собственный замок. Импровизированную крепость мужчина начал возводить на берегу Днепра.

Новости Днепра про С башнями, замком и водопадом: где на Днепропетровщине находится дача-крепость (ФОТО)

Более 20 лет понадобилось Николаю, чтобы построить башни, каменные стены и настоящий замок. Краеведы рассказывают, что в какой-то момент мужчина хотел бросить это дело, но благодаря жене, которая ободряла архитектора, дачный участок понемногу начал превращаться в королевское подворье.

Новости Днепра про С башнями, замком и водопадом: где на Днепропетровщине находится дача-крепость (ФОТО)

В советское время в гости в архитектор часто привозили визитеров из комбината, которым показывали необычную архитектуру Николая Александровича.

Новости Днепра про С башнями, замком и водопадом: где на Днепропетровщине находится дача-крепость (ФОТО)

Ныне вход на территорию достопримечательности свободен.

Николая Александровича, к сожалению, уже нет в живых, поэтому дача пустует, доступ к ней свободен, но территория под присмотром неравнодушных людей. Смотрители усадьбы косят траву и приводят в порядок территорию.

Новости Днепра про С башнями, замком и водопадом: где на Днепропетровщине находится дача-крепость (ФОТО)

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Новости Днепра про С башнями, замком и водопадом: где на Днепропетровщине находится дача-крепость (ФОТО)Українська Новости Днепра про С башнями, замком и водопадом: где на Днепропетровщине находится дача-крепость (ФОТО)Русский

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