С 8 до 17: где сегодня в Днепре выключат свет (АДРЕСА)

Сегодня, 14 марта, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.
Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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