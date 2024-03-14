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С 8 до 17: где сегодня в Днепре выключат свет (АДРЕСА)

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про С 8 до 17: где сегодня в Днепре выключат свет (АДРЕСА)

Сегодня, 14 марта, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Бориса Мозолевского: 1, 11, 13, 15;
  • ул. Квартальная: 4, 6, 6-Д, 8, 11, 13, 17, 19-А, 25-31 (нечетные), 37;
  • ул. Инженерная: 2, 4, 6;
  • ул. Казакевича: 1-4;
  • ул. Казака Мамая: 30;
  • ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6-9;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118-К, 119-135 (нечетные), 142-Г.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про С 8 до 17: где сегодня в Днепре выключат свет (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про С 8 до 17: где сегодня в Днепре выключат свет (АДРЕСА)Русский

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