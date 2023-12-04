С 6 декабря в Днепре возобновят работу популярные троллейбусы: подробности

Важная информация!

Со среды, 6 декабря, в Днепре возобновят полноценную работу троллейбусы №1 и №Б. Напомним, они не курсировали или изменили маршрут в связи с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Также там отметили, что троллейбусы №1-К «Вокзал — Центр» будут курсировать до 15 декабря — до открытия движения трамваев №1.

Учитывайте указанные изменения во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, когда в центре Днепра откроют движение по проспекту Дмитрия Яворницкого: точная дата.

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