С 6 декабря в Днепре возобновят работу популярные троллейбусы: подробности

Со среды, 6 декабря, в Днепре возобновят полноценную работу троллейбусы №1 и №Б. Напомним, они не курсировали или изменили маршрут в связи с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Также там отметили, что троллейбусы №1-К «Вокзал — Центр» будут курсировать до 15 декабря — до открытия движения трамваев №1.
Учитывайте указанные изменения во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, когда в центре Днепра откроют движение по проспекту Дмитрия Яворницкого: точная дата.
Читайте также:
Автор:
Отмечается, что женщина раньше уже пыталась покончить с собой.
Мужчину госпитализировали в больницу.
В Новомосковске в Днепропетровской области завершилось голосование за новое название…
Сегодня, 4 декабря, в Днепре некоторые жители остались без воды…
Отмечается, что женщина раньше уже пыталась покончить с собой.
В Днепре соседи помогли семье, где отец издевался над детьми.
Алименты – обязательный платеж, который должен отчислять один из родителей ребенка со своей зарплаты. Но только ли с нее– вопрос, ведь к зарплате могут добавляться разнообразные выплаты – премии, начисления за годы работы и т.д.
В Днепре заработал зимний пляж.
Мужчину госпитализировали в больницу.
На Днепропетровщине пять человек скончались из-за коронавируса.
Находкой поделился в Facebook днепрянин.
Днепряне хотели продать РФ запчасти для боевых самолетов.
В этом году День Святого Николая жители Днепра и Украины будут отмечать по новоюлианскому календарю – 6 декабря. Это один из самых любимых детьми праздников. Святой Николай Чудотворец считается одним из самых почитаемых святых, еще его называют Николаем Угодником и…
В Новомосковске в Днепропетровской области завершилось голосование за новое название города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!