С 19 августа отключат воду должникам в Днепровском районе

С 19 по 23 августа специалисты КП «Днепропроводоканал» прекратят водоснабжение должникам частного сектора в Днепровском районе (с. Южное). Это плановые меры, связанные с неуплатой услуг.
Жители указанных адресов имеют задолженность перед предприятием на сумму 201 208,21 грн.
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Дніпровський (с. Південне)
|вул. Виноградна
|2
|63 704,32
|2
|Дніпровський (с. Південне)
|вул. Гарнізонна
|1
|9 511,95
|3
|Дніпровський (с. Південне)
|вул. Подводников
|2
|73 097,07
|4
|Дніпровський (с. Південне)
|вул. Південна
|2
|54 894,87
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