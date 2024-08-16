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С 19 августа отключат воду должникам в Днепровском районе

Сегодня 22:00
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Должникам снова будут отключать воду.

Новости Днепра про С 19 августа отключат воду должникам в Днепровском районе

С 19 по 23 августа специалисты КП «Днепропроводоканал» прекратят водоснабжение должникам частного сектора в Днепровском районе (с. Южное). Это плановые меры, связанные с неуплатой услуг.

Жители указанных адресов имеют задолженность перед предприятием на сумму 201 208,21 грн.

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Дніпровський (с. Південне)вул. Виноградна263 704,32
2Дніпровський (с. Південне)вул. Гарнізонна19 511,95
3Дніпровський (с. Південне)вул. Подводников273 097,07
4Дніпровський (с. Південне)вул. Південна254 894,87

 

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